Nou assaig de lectura a l’escola

Ahir vam presentar els delegats i els alumnes i mestres nous a l’escola. Ens vam aplegar tots els alumnes i mestres de primària i jo mateix vaig iniciar el primer discurs, sobre el goig d’aprendre i de trobar-nos tota la primària una vesprada per compartir l’escola. L’any passat ja sa ser-ne un encert i enguany ho repetim, com una senda vella per aprendre els uns dels altres, els discursos dels delegats van ser lluïts i després els dos mestres nous també ens van dir que havien sigut ben acollits. Després, també vam començar l’activitat dels amics lectors, alumnes de sisé de primària amb els alumnes de tercer, de cinqué amb segon i de quart amb els primers lectors de primer. Per parelles es van escampar pel pati van començar a llegir, després de presentar-se. No cal dir el goig que és veure aquella estampa lectora arreu de l’escola, i com els alumnes fan de mestres lectors, els petits i els grans, alumnes de sis i d’onze anys. Una acció col·lectiva per la lectura que després va acabar a les classes, explicant-se els uns i els altres com havien viscut la vesprada i la lectura.

«Si nosaltres no volem, la llengua no ens la poden prendre.» C.J.

La lectura en català és cabdal, a l’escola primària, si volem garantir un aprenentatge de qualitat a partir dels deu anys. Si volem evitar-los dificultats o manca de comprensió o un avorriment que després no s’acabarà mai. D’uns anys ençà, més val tard que mai, l’escola apunta en aquest horitzó lector tan necessari. Potser que, en retirrar-me d’ací a poc, hauré de venir a comprovar si el ritme i l’esforç es manté viu, per anys i anys.