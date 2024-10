Nit Estellés, València i el Micalet

Dissabte, la Societat coral el Micalet acollirà la Nit Estellés de València, l’any del centenari.

Organitzada per la Plataforma pro Fundació Estellés que anima i encoratja molts dels actes que es fan enguany arreu del país, dissabte ens aplegarà a la ciutat. Després de diversos intents per fer la Nit al carrer —recordeu allò dels carrers seran sempre nostres?— i davant el silenci administratiu, a pocs dies de la celebració, l’organització va decidir de fer suport al Micalet, que passa estretors pel tall en sec de les subvencions adjudicades en el seu moment, que ara els ha retirat el govern falsament valencià de València. Dir-ne govern valencià, d’uns creminals de política extremista contra els valencians fóra un insult a la intel·ligència. Més encara quan el mateix president de la generalitat ha declarat que prou d’ensenyar valencià, allò que cal és la uniformització espanyola. Serà ruc i l’albardaran, sens dubte. Però ara mateix ell mana i nosaltres passem dificultats, econòmiques i ètiques, de llengua i de salut, amb aquells sinyors fent política contra nosaltres.

El Micalet acollirà doncs la Nit Estellés de València: i no vos penseu que en serem un miler, que no cabríem tots en aquell espai, potser un centenar, per sopar, llegir i escoltar els músics del col·lectiu Ovidi. Si encara no us heu apuntat, no feu tard, perquè la cosa va de límits. Ací vos deixe l’enllaç