Ni el vent no tenim a favor, ara

Anit vam ajornar el taller de filosofia, segons que va decidir un comité climàtic d’experts, perquè l’amenaça d’un vent rabiós destorbava pensar amb criteri la proposta de l’ateneu. Per omplir el buit de pensament filosòfic, sobre la vellesa, vam cercar un restaurant petit i ens encauarem a sopar de taula amb estovalles. Potser que vam guanyar amb el canvi, no ho sé, però cap dels convidats no es va queixar ni mentre sopàvem ni després. El vent havia proposat un fals descans, i vam tornar a casa, cadascú a la seua. Com que encara era enjorn, vaig posar a escalfar l’aigua i vaig obrir un altre llibre de lladres i serenos, un altre Henning Mankell, més entretingut que no una pel·lícula dels cinemes yelmo de valència, aquest forat negre contra la llengua dels valencians: la culpa serà nostra si continuem venint al cinema comercial que continua atacant la llengua i el país: si els valencians deixem d’anar al cinema en espanyol, ja veuràs si els idiotes ens tornen a prendre mai el pèl, que la culpa és nostra perquè sempre acabem afluixant: el vent va, torna, para, no sé si podrà esfondrar les distribuïdores, tant de bo; jo vaig decidir-me per un te negre amb una miqueta de llet i llegir fins que els ulls digueren prou. De matí, torne al camp i l’ànima s’atura de colp: allà on havia aplegat tota la taronja de terra ara s’estén una estora infinita de taronges en terra: filosofia, no, però el colp a la collita d’enguany ens deixarà la butxaca buida, els arbres pelats com el cul d’una mona i una rabiosa sensació de pèrdua un dia i un altre i un altre més.
-avisa el segur, home, no toques res, que vegen quin patiment passem cada any.
Però cada any sembla el mateix, que no tenim remei, ni sort ni ningú que ens puga treure la palla de l’ull: sort que és diumenge i podré llegir fins que me convinga dir prou, o el son m’agafe a traïció i foc amunt.