Mentider Mazon, l’analbabet (4)

Ahir vaig emplenar la documentació per sol·licitar el retir de la feina de mestre, a través d’una pàgina web oficial de l’institut de la seguretat social. De cap manera, per molt que ho vaig intentar diverses vegades, no vaig poder fer els escrits en català. Impossible. Malgrat que en alguna pàgina, que havies de cercar amb lupa, trobaves que podies canviar la llengua, en passar-la, la documentació tornava a l’espanyol, vulguesses o no. Exclusivament en espanyol.

Quan l’analfabet mazon diu que el català s’ha imposat massa temps, l’home menteix. Sap que ho fa, amb aquell cinisme popular tan agafat genèticament a un partit profundament corrupte. Un partit, el del president de la generalitat dels valencians, que haurien d’haver il·legalitzat fa anys, en trobar-se tanta documentació, proves, com fets,de lladrocinis, dobles comptabilitats, pagaments en negre, sobresous, i tot plegat amb noms propis i llinatges i enregistraments a manta, amb discs durs, ordinadors i tot de documentació suficient per tancar tots els militants un centenar d’anys, després de fer-los tornar tant com havien robat, cases, cotxes, xalets, joies, diners, propietats, robades i apropiades durant dècades. Però ca, els jutges ja se sabia que pegarien per la fidelitat colpista. En van perdonar mil de cada cent i només van deixar desemparats uns pocs desgraciats, sense haver-los de fer tornar res de res. Els jutges, com els polítics, ja saben com adobar la maquinària espanyola de la indecència.

Però ves que el partit més corrupte del món -cap dels partits espanyols no us penseu que corre a menys velocitat corruptiva-, encara bufa alcaldes i diputats i fins i tot presidents, que no s’estan de mentir sobre la llengua dels valencians, mentir i menysprear, i per acabar-ho d’adobar, acaben regalant tot de títols com qui regala pets o bufes d’ànec.

Quin calvari no representa omplir un formulari, un de qualsevol, en una institució pròpia, local o comarcal, perquè respecten els mínims de la normativa. I sempre acabem perdent nosaltres, i acotant el cap, perquè la primera autoritat dels valencians riga per sota el nas, malgrat que ningú, ni els seus propis jutges, no li podran traure el títol, el c1 i el c2, de mentider convuls.

Pobre, ara que l’analfabet, si va passar la secundària, també tindrà un títol o dos per penjar-se dins la gavardina.