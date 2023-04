Mal d’escola (1)

En una llibreria de vell que ara plega vaig trobant alguns llibres a preus de café amb llet i ensaimada, màxim cinc euros, entre més primeres edicions de Joan Fuster. Però ara mateix llegesc “Mal d’escola” de Daniel Pennac, un llibre que havia oblidat i que trobe de bon suc encara, per això l’he recomanat als meus pares de la classe (he dit meus), i als alumnes, si volen llegir alguns capítols plegats, contra el mal d’escola i contra el virus de la des-lectura. Ací us deixaré alguns dels breus textos que llegiré als alumnes en tornar de Pasqua, de la Pasqua de Sant Vicent, que els valencians encara celebrem per anys i anys… I també apuntaré algunes de les idees com a activitat principal, si no semblarà que farem una escola tan tradicional, però menys idiota que no voldrien molts sabuts de la política educativa.

“…la por va ser veritablement el gran tema dels meus anys d’escola; el seu cadenat. I la urgència del mestre que vaig acabar sent va ser fer-me càrrec de la por dels meus pitjors alumnes per fer saltar aquell cadenat, i que el saber tingués una oportunitat de passar.” D. Pennac

Anit també vaig fruir de la pel·lícula “hors normes”, per entendre que els mestres també deurien abandonar algunes normes que dicta espanya perquè l’escola no canvie i tinga dins el pou una majoria d’alumnes. Encara en el segle XXI.