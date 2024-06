L’europa que es torna feixista

Ens tocarà de viure això ara, l’europa més feixista. Amb el que significa un retorn a l’infern del segle XX. Ves que els espanyols ja n’estan entrenats, a alimentar un infern que no han abandonat mai, allà ens hi han arrossegat als valencians per dret de conquesta. Els jutges espanyols s’estaran de sopars i catarsi fins a la vuitava, una festota que els abeurarà cent anys més, any rere any, un damunt l’altre contra els drets i contra la democràcia. Per ells, jutges, fiscals i tota la vinagrera funcionarial espanyola, allò dels drets humans a europa no sembla que s’acaba ara, per ells que ja s’havia acabat en el trenta-nou del segle XX: la seua consigna farà forat: de drets a l’infern, europa! A cagar a la via, europa! A la merde, la fraternitat i igualtat franceses!

Aleshores l’exili on serà, cavallers?, falta o bona?, i els valencians al dau, sense veure-les venir, malgrat que hem tingut pilotaris de primera! A on??