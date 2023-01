L’escola per a què?, el calendari 2023 (2)

11 de gener de 2023

Torne a aquest calendari del qual en parlava anit, abans d’una altra lectura de repòs, abans de gitar-me i no-fer-me una nova infusió, per no perdre més temps. Per a què venim a l’escola, es demana l’editorial del calendari 2023 d’escolagavina: -per contextualitzar un projecte temàtic no gaire fàcil, si volem situar l’educació, sense falsedat ni escapaments de fums.

Al primer paràgraf, la primera idea és que vivim un temps d’emergència, en gairebé tots els àmbits de la vida i arreu del món (per posar exemples, d’Ucraïna al Brasil, passant pels EEUU, França, Síria, Iran, Espanya o el País Valencià). Temps de desigualtats tan greus que esmicolen el planeta: i encara més contundent, aquesta editorial del calendari, diu que fa la sensació que els esforços s’adrecen a perpetuar més les diferències, no a resoldre-les. Encara si tenim el dret a l’educació, que es reivindica ferm i clar, no el volem al servei del capitalisme ferotge que dicta curriculums i idiologia per l’escola mateix, des de l’escola, perquè aquesta mantinga tots els desequilibris. I què fan els polítics, que en teoria es deuen a la responsabilitat de servir els ciutadans, de servir-nos?, servir-se’n a pleret les butxaques amb una moral de serpota. (final del primer paràgraf)

D’aquet paràgraf que jo també interprete a conveniència, havia demanat unes frases als alumnes, algunes són gairebé literals, ací les escric:

-Le sirenes d’ambulàncies, les explosions de les bombes, la sang de les ferides, tot això s’acaba ací (no sé si vol dir al calendari o a l’escola).

-Aquest temps d’emergència destrossa el nostre planeta, i nosaltres som els culpables.

-Si el planeta s’esmicola, nosaltres som responsables d’impedir-ho.

-Som en temps d’emergència en economia, en educació, en sanitat, en desigualtats, necessitem un canvi ràpid.

-Estem en oerill i som culpables. No només en perill literal, també moral. Som els únics que podem canviar-ho.

-Les desigualtats són cada colp més greus. Som en temps d’emergència en gairebé tots els àmbitsde la vida.

-[…]

[continuarà]