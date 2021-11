L’escola, el dia 34

“Si no avancem més és per culpa dels tribunals espanyols” H. Vicent M., conseller

Aquesta frase podria ser el xiscle per obrir un altre foc, una altra frase: “Si no avancem res és perquè espanya ho impedeix.” Sobretot ens ho impedeix als valencians, d’avançar en cap sentit. A robar-nos, milloren, cada any, els espanyols, els seus governs, siguen de podemos o del psoe: a robar-nos la taronja, la hisenda, els drets i la llengua dels mitjans: i encara volen justificar-nos que n’hi ha unes molles per terra, per als gossos de la política que s’hi llancen a llepar-les: aleshores els governs espanyols els posen més ossos al plateret dels gossos, que llepen amb tanta docilitat com hom els passaria per gats sense escaldar: domesticats.

I així anem passant el temps i les tempestes, els valencians, deixant-nos robar per anys i panys: en canvi de polítiques de segona fila agenollades a l’espanya de sempre, franquista i neofranquista: per bé que els polítics agenollats sí que tindran la butxaca plena i la cistelleta de Nadal esperant-los, si saben llepar els amos, els lladres, aquells culs de merda.

Ara tornarà a ser la llengua, no siga que espanya s’enfade, o retalle les butxaques agraïdes d’uns quants covards valencians que els fan la puta i la ramoneta, el llit, en participar de la prostitució fiscal i lingüística d’aquesta banda criminal que en diuen estat espanyol.

Aquesta setmana la llengua, mestres!

Si no sou prou agosarats, torneu-vos a llegir Freinet: el mestre també va passar per la presó, per no haver de pedre ni un gram de dignitat, mentre vosaltres feu currículum, i pam, i pec, i pom, i la mare que va parir les lletretes per amagar amb quina subtilesa us fan fer l’ànec, també als mestres.