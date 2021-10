L’escola, el dia 23

«Un marge de pedra aplega tantes històries, oficis

i vides que és un viatge a dins d’un temps vell i nou.»

EL MARGE DE PEDRA: “Sobre aquesta pedra edificaré una casa, un poble, una comarca sencera…”

Els marges són construccions rurals molt escampats a tot el territori valencià. N’hi ha que guia un camí, n’hi ha que abancala un camp, una muntanya, n’hi ha que suporta la força de la terra com n’hi ha que separa una propietat d’una altra. Ací, al mas on hem passat dos dies, n’hi ha marges de pedra de molta impressió: tan ben fets, tan polits, tan conservadors d’un ofici desaparegut, que de mirar-los tomben un home gran de tos. Això és una mostra de la capacitat artesanal dels valencians. Un dels marges que vam trobar seguia el camí cap a Bocairent, a una banda hi havia oliveres, a l’altra nosaltres que caminàvem cap a les covetes dels moros. I a la banda de dalt, abancalat, un altre camp d’oliveres on feinejava un tractor. “Encaixen unes pedres amb les altres, tallades, mesurades, silencioses, serenes, com un signe de distinció rural i humana.”

Milers de pedres arreglades les unes damunt de les altres, que ens guien la mirada fins a l’horitzó. El paisatge humanitzat valencià és ple de marges, escampats, ordenats, com un temps present i passat que ens demana més atenció, més paciència, més saviesa… Som un país de marges i encara no els hem descobert tots, a quin sant! Ni la meitat tampoc. Com l’educació, descobrir-los tots serà una feinada per sempre, per a tota la vida. Aprendre d’aqueix marge de saviesa, amb els pares i els mestres. Ara, quan en troebm un, un que ens semble singular, tocarem la pedra, posarem ambdues mans sobre les pedres, sobre el batec de picapedrers, o sobre tanta gent com hauria transitat la vida… Llegirem uns versos, versos de dol, de felicitat, de festa o de treball. I haurem deixat una prova, un signe, d’un patrimoni que és nostre, per anys i anys.