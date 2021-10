L’escola, el dia 17

“Family, appearance living together, language… What is your identity? Our society is made of millions of people who look different and who feel, think and behave in different ways. If we want to live together, we need to understand and respect these differences.”

He tapat un forat en una altra classe i he trobat que els xiquets havien de llegir això, d’una fotxa que els havia deixat la mestra. Si ens mirem, dic als joves de sisé, comprovareu que vestiu si fa no fa tan uniformats tan iguals, que sembleu uniformats informals, malgrat que algú ha pensat per vosaltres que aquest no-uniforme és realment una manera de vestir maquinal i premeditada. Aleshores, per casualitat portava a la butxaca un llibre de Joan Fuster, com un Fuster portàtil, que sempre ajuda a pensar i a sobrepassar un impàs. Els he escrit això, doncs, a la pissarra perquè feren també un pensament:

“SER. Tothom s’imagina ser distint de com és. Si no fos així, ningú no tindria prou paciència per a suportar-se a si mateix.” Joan Fuster per a joves, tria de Salvador Vendrell.

Aleshores, si teniu més temps, de pas podeu llegir Fuster, sempre ens ajudarà a repensar què fem, com som, com vivim i convivim. Ens ajudarà sobretot a entendre i comprendre els altres. Fins i tot a entendre com som els valencians.

al final encara he escrit, entre el brogiut d’una màquina bufadora i un camió que buidava el clavegueram:

“Amb uns alumnes com els que Plató acostuma adjudicar a Sòcrates, devia resultat molt fàcil ser Sòcrates.” JF