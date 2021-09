L’escola, el dia 13

La filosofia a través de les faules d’Isop:

1 Els bous i el carro. Dos bous tiraven d’un carro; l’eix va grinyolar i els bous, bo i girant-se, van dir: “Eh, tot el pes el portem nosaltres, i tu t’exclames?

Així mateix, hi ha homes que, mentre els altres es fatiguen, ells fan veure que s’esforcen. [ISOP, faules · Volum I, pàg. 105, escriptors grecs Fundació Bernat Metge]

El primer dia que vam plegar garrofes, si fa no fa, n’hi havia alumnes que van demostrar un esforç com el dels bous, en canvi que d’altres feien l’onso, arrufaven el nas, es grataven les cuixes o deixaven passar el temps sense veure les garrofes ni el cabàs on ficar-les. D’ací ja veuràs qui farà de funcionari, qui de mestre d’escola i qui arribarà a polític i més lluny en l’art de la martingala. Sort que encara tenim molts mesos per parlar de drets, de cultura, d’honestedat i de filosofia. Diu en la introducció d’aquest llibre sobre ISOP, que també és un luxe d’historietes, que Aristòtil ja deia que la faula era persuasió; després uns altres filòsofs l’elevaran fins al culte.

Encara passa que entre sis funcionaris, un potser que treballe, que tampoc no són el mateix nombre ací a València, per exemple, que a espanya: per cada funcionari treballador a València, n’hi ha cinc que no peguen colp; en canvi a espanya, per cada un que sembla que treballe, de funcionari, n’hi ha vint que xuplen del pot que paguem els valencians. Això els jutges ho consideren just, a valència i a espanya, perquè la justícia és 100% a mans d’espanyols. I els jutges, per molt que ensenyen xufa pegant amb el martellet, no deixen de fer el funcionari, els de l’eix del carro, mentre els bous s’exclamen de veritat.