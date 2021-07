L’Ateneu fa l’assemblea anual

Núria, secretària de l’Ateneu de Bétera, llig l’acta del curs 2019, i sembla realment una altra època, de tanta activitat i presència física. Ara que passarem a parlar de la realitat actual, la cosa es girarà com un mitjó, perquè la pandèmia també ens ha agafat nedant d’esqueneta. Un any i mig difícil, que ens ha ofegat pels dos cantons: l’econòmic, i el desert d’activitat. El lloguer de la seu de l’Ateneu és un greuge, si no tenim activitat viva i en directe, que és el que fa bollir l’ànima. I la cassola al forn.

Un any de col·laboració amb Acció Cultural, una relació estreta en favor d’objectius comuns: si només tenim un país.

Marta farà repàs del programa de 2020, a tota l’activitat feta fins que no vam haver de tancar per la pandèmia. Sorprenent que, fins al moment de girar la clau per obligació, la quantitat i la qualitat d’actvitat, si fa no fa, era similar a la d’altres anys naturals.

Paco explica l’economia i l’actualitat de la caixa. Altes i baixes de socis, interessos, obligacions, despeses, lloguer… Encara soparem avui. I una quants dies més. Roser que ara farà de tresorera, presenta un pla didàctic de l’economia de l’ateneu perquè tothom sàpia quan costa obrir l’ateneu cada mes: els comptes de l’ateneu un any de pandèmia. Al voltant de 950 euros mensuals, obrir. Poseu-ne mil redons. Si obrim dos tres dies a la setmana, això faria una despesa per dia d’obertura de cent euros aproximadament, així que caldrà espavilar-nos per continuar oferint aital nivell d’activitat i de combat. Perquè amb la quota dels socis, ara per ara, no sobrevivim, però ves si ajuda. Parlant dels socis, en som uns 120, aproximadament, dels quals n’hi ha unes vuitanta quotes de quantitats diverses. Una quota mínima, individual correspon a 12 euros trimestrals, uns cinquanta euros anuals. Un regal, per tant com ofereix l’ateneu, de s de formació gratuïta, concerts, exposicions, biblioteca, xerrades, presentacions, teatre, club de lectura, recitals, i en passar l’estiu noves activitats que conviden a més envits a curt termini. Ara, en ternim un de nou, d’envit per no haver de patir, fer socis nous, que cada soci en convide un altre, a participar de la vida cultural, de l’assciacionisme, i del suport i l’ajut necessari per continuar fent ateneu cultural, cívic i lliure.

En el discurs de la presidenta, Rosa Sandiego va animar l’ateneu a continuar treballant en favor d’0bjectius tan polits, però també va parñar sense embuts, massa vegades els organitzadors d’actes concrets es troben sols, desemparats, daavant la feina: si us penseu que organitzar un concert, una fira, o qualsevol av¡ctivitat és venir i seure aquella nit, us equivoqueu: permisos, viatges a l’ajuntament, ara sí i ara no, escenaris, neteges, cadires, frega això, passa llums, porta acaixes acústiques, prepara el so, agrana allò, avisa els veïns, posa cartells, parla amb els músics, adoba’ls el sopar, quants, quants dieue que en sereu, l’ajuntament ara vol allò, normes, normatives, documents, organització, concert, ara sí, arreplegueu-ho tot, final, final?, sí, massa vegades els organitzadors que es troben sols davant el món, voluntàraiament, i sort que en som més de cent, ai.

Noves activitats en passar l’estiu, algunes activitats per a l’estiu, i una vida llarga, si hom es fa el compte que som aquella finestra de combat necessària, cívica i cultural, des d’aquella plaça, en favor dels valencians.