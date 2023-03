L’ateneu convida l’escriptora Gemma Pasqual

Serà dissabte, 11 de març, a partir de les 19.30, inaugurarem una exposició titulada “Dones que van viure perillosament”, una mena de lloa del llibre del mateix títol de l’escriptora Gemma Pasqual, farem presentació de novetats, de llibres publicats, potser que farem alguna lectura, després soparem i farem un debat final d’idees amb l’escriptora del somriure insondable: el combat a través dels llibres i la literatura, amb Gemma Pasqual. Perquè vivim perillosament si volem ser lliures, en aquest país. Literatura i compromís social, dones llibres i fermesa, lectors infants, joves i adults. Sense perdre mai el somriure, naturalment, malgrat el risc i els colps de la vida. I ves que aquesta setmana, com cada setmana, n’hi ha hagut de colps i d’atacs. Del 8 de març, del 9, del 10 i de l’11 de març…

El viure valencià no és fàcil, ni al poble ni a la ciutat, ni al camp ni a l’escola. Però de colp podem tenir aquests regals de lectura i una conversa capaç de reviure un mort, o un home mig mort, per no haver d’exagerar. Dissabte, si ho voleu viure, us oferim un regal a l’Ateneu de Bétera, amb la intervenció en directe del Club de lectura. Si us voleu quedar a sopar només haureu de portar l’entrepà o encomanar-lo en els bars del voltant. Els llibres, el caliu i les begudes ja les posem nosaltres a preus populars.