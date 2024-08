L’analfabet Mazon

El president de la generalitat és analfabet. Un zero en la llengua dels valencians.

Però els valencians hem posat un home així al capdamunt del nostre govern. Un incompetent. La tria dels valencians dels últims cinquanta anys, pel que fa al president de la generalitat, no ha sigut gaire afortunada. Però en cada elecció, sembla que els valencians ja estem abonats als partits espanyols, l’un agent de la prostitució, l’altre el més corrupte del món. Però els valencians els regalem la condició de governar-nos en canvi d’un càstig constant contra nosaltres.

Aquesta vegada, l’exemple de Mazon, fóra com haver posat al cap d’una fusteria un ferrer, o al cap d’una pastisseria un adroguer, o al cap de la cultura del país, un torero ignorant. La cosa no podria anar pitjor. De cap manera. Posar un antivalencià al cap del govern dels valencians és disparar-nos un tret al peu. Aquell analfabet no defensarà mai els interessos dels valencians, en canvi de treballar per uns altres interessos que, als valencians, ens afecten negativament. El camp, l’escola, els preus, els transports, les infrastructures, les pensions, els impostos, la sanitat, però també la costa, l’interior, els pobles, les ciutats petites i mitjanes, camins i carreteres, què pot anar pitjor…

Posar un analfabet al capdamunt té contradiccions, sens dubte, però sembla que una quantitat gran de valencians no tenen remei, són valencians sense remei, que prefereixen aquest drama que vivim fa molts anys, en canvi de cercar millores i solucions.

No posaríeu ningú en què no confiàreu a tenir cura del vostre fill, a cuidar-se’n de la vostra casa, dels vostres estalvis o fins i tot a triar el destí de les vostres vacances, si és que en podeu fer, en canvi, en política, els valencians destriem una vegada rere d’una altra, el pitjor possible. Ara un analfabet total. Un inútil complet. Això ja ho va dir un home en el segle passat, referint-se al seu país, però prou que ens valdrà per al nostre: qualsevol idiota pot arribar a ser president de la generalitat valenciana, això és el que passa de veritat a la vida real.