L’altra cara del coet (11)

Dins la cordà, els colps i les espentes per agafar el punt de la corda encesa, on cauen a ritme les femelletes, eren habituals, com cada any, i només els que tenen cos i alçada física són capaços de mantenir-se ferms baix la corda… Uns quants coeters, no sabem si per casualitat, deien que els colps de coet contra el cos eren més forts i feien mal, ferien. De les ferides del coet, si en teniu l’oportunitat, fóra millor passar pel centre de salut. Si és que no us podeu rentar la ferida cada dia, trobeu el temps i la manera de fer-ho, perquè evitarà que allò s’infecte. Per a les ferides suaus, a casa fem ús de la calamina, i per a les ferides més intenses, fem ús del betatul, amb apòsits que canviem cada dia, i aleshores veus com les ferides van tancant-se i guarint-se com un miracle, com un miracle científic, evidentment.