L’altra cara de la festa (i14)

Volava el pla d’andanes i raïms / volava el jorn del campanar solemne

Vicent Andrés Estellés

Hom diu que esgota més la festa que la faena, perquè l’home és fet a les rutines i, en eixir-se’n, el canvi de ritme destorba fins i tot el metabolisme més petit. Sembla que ha passat ja una quantitat de temps immensa, inabastable, d’aquells dies de la maedéu i de Sant Roc, del jorn que van entrar les alfàbegues miraculoses a l’església… què se sap de cert, d’allò que el sinyor rector ni cap dels beats no volen arruixar les alfabegues?, que han d’anar els regidors i la batlle, personalment i per torns, per salvar-les de la mort i d’una sequera malaltissa?

Abans de tancar aquest cicle breu sobre l’altra festa, us deixaré un breu de Joan Fuster, hi explica amb ironia què en pensa ell, de tanta festa i de la ideologia tan ximple que l’empeny, abans i ara afegiria, a mantenir-se contra els canvis si signifiquen tocar cap estructura d’aquelles que hom diria intocables:

«Confesse la meua incapacitat de distingir entre etnografia i folklore. En la pràctica, l’etnografia serien, per exemple, les discoteques (discomòbils ara), els matrimonis de penalti (jo afegiria qualsevol matrimoni), el porro comarcal. I el folklore podria ser l’ú i el dos, les bandes de música i les marededéus del poble. Personalment, el problema no m’interessa massa, i, si hagués d’inclinar-me per un costat, ho faria per les alegries antixovinistes i més joves. Són, ja ho sé, una olla de grills. Però sempre serà preferible això a la moixama social, aparentment autòctona i a la ideologia que l’anima. No és que jo em faci il·lusions amb el rock-dur, ni crec que les drogues siguin una solució, però el folklore em produeix ois. El fals folklore, s’entén. Sóc un enamorat de les festes d’Algemesí i de Morella, i una mica les d’Alcoi o d’Ontinyent… (les de Bétera, Fuster no les coneixia, perquè malgrat que ja apuntaven a deu dies de xerinol·la, encara eren ben locals, sortosament) […] Que més voldria jo, sinó que, quan a València fem festes, la xaranga contractada toqués «la marsellesa», i això que la marsellesa com la internacional, ja s’han convertit en himnes tan suavíssims com «el Corasson Santo, tu reinaràs!» El folklore que, cantant albaes pel Xiquet de Benicollons, diu allò de: «entre todas la regiones /és Balensia la primera…» convida a riure.» JOAN FUSTER

Aquest text de Fuster situeu-lo cinquanta anys enrere, i agafeu-vos fort a la mentalitat arcaica de festes i saraos provincians, actuals, que l’evolució entre els valencians va més lenta que la de l’anís del mono, que se’n burlava de Darwin, però ja me’n ric jo també, nosaltres que som més de la cassalla, de la involució mental que patim els valencians en festes.

L’any que ve viurem una nova festa, una altra més, si déu vol, el déu cristià musulmà o ateu, i ens proveís de salut i força en el canut… Aniran venint nous majorals, noves obreres, i fins i tot noves alfàbegues, si el fem i la llavor arriba a temps, però no espereu gaires canvis, ni formals ni de detall, ni envits revolucionaris, no espereu una festa nova o renovada, malgrat que l’afer ens agafarà un any més vells, més sabuts sens dubte, i, esperem-ho, amb ganes renovades de tornar-ho a contar.