L’altra cara de la festa (9)

«Com avança, ara, el sentit de la festa?»

Dubtem si té sentit avui aquest fil o via que agafa la festa major, les festes majors d’arreu, si no és per encaixar-les totes iguals, com un patró o motlle, i fer-les perdre el sentit particular en cada poble, tret d’uns quants detalls o tòpics que, com els gallardets dels carrers, només si adornen la cosa més superficial; en canvi, no noteu una transformació sigilosa de la seua estructura, cada colp més uniforme i menys nostra? Un colp mortal al cor de la festa mateix.

N’hi ha experts que ho expliquen bé, que en saben d’antropologia, de comportament humà, del desplaçament ideològic, sense que es noten els canvis, si no grates l’embolcall, per voler fer veure que no es noten els canvis, que la festa ja és així i ja era així sempre… Jo no en sé prou, i no faré ni d’home bo ni d’espavilat. Creure que ací només n’hi ha sota cavall i rei, com als jocs de cartes més simples, és venir amb els ulls cecs, coberts d’una tela gruixuda que no tindrà res a veure amb la seda d’espolí.

Les festes populars, les festes majors, a poc que t’hi fixes amb els dos ulls, van esgolant-se per un embut uniformador que les fa perdre ànima, en canvi d’encaixonar-les en una estretor de conglomerats que no tenen res a vore amb la fusta de les coses importants i belles. Ací teniu una veta per investigar, historiadors, sociòlegs, estudiosos… Però em sembla que anem perdent llençols cada any, i quan ens voldrem adonar serà tard, massa tard, i aleshores només que ballarem regueton pels quatre cantons, entre gots de plàstic i molt d’alcohol i d’altres substàncies…

Si avui és el Gos, el Sant Gos, clourem el cicle dels tres dies grans: malgrat que n’hi ha cartells anunciadors que voldrien que tot plegat només fóra per a la maedéu, ves si la línia vermella es fa fina indisimuladament.

—Per cert, si la pregunta fóra, on comença i acaba la rodà del primer dia, vosaltres què diríeu?

La rodà de les alfàbegues, que tothom sap on comença, allà al corral on Ramon Asensi les cria elevades i ufanoses, acaba tot just a la porta de l’església, on les dues obreres casades fan el paper d’iniciar les dues joves en el camí a l’adultesa, la sexualitat (!) i la preparació ritual. Aleshores, més enllà de la casa del retor no n’hi ha rodà, malgrat que la policia va advertir l’Ateneu de bétera que no podia instal·lar una barra dins els límits de la rodà, perquè desobeir la normativa comportaria desatendre la seguretat dels veïns en el cas que necessitaren eixir corrents per aquella plaça: un cataclisme, una allau, un terratrèmol, no sé en quin exemple pensava la policia que podria provocar l’estampida humana i perfumada. Però, bons homes, si hom veia que les gàbies dels coets, per exemple, eren més grosses i més voluminoses que una barra portàtil a penes d’un metre! La sorpresa encara vindria després, quan la mateixa policia municipal, el mateix 15 d’agost a l’hora del migdia, va encanonar dos cotxes policials a la mateixa plaça del mercat, l’un al costat de l’altre, aquests sí impedint el pas de la gent cap al carrer Major i, per a rematar-ho, si seran rucs els homenics, en direcció contrària al sentit de l’eixida. De fet, quan van haver d’eixir dues hores després, finalment sense cataclisme, ni terratrèmol ni allau sobrenatural, van haver d’ajudar-los a la maniobra escapatòria, perquè no xafaren ningú. Ah, que si són flors floriran, pobres!, els vindria al pèl una lliçó de seguretat enmig d’una gernació festiva que es reia del protocol que ens havien enviat d’ofici per explicar-nos les raons de la seua decisió altruista de prohibir-nos la xerinola en aquella placeta.

Les normatives municipals, els avisos d’ofici, que signava la policia i el secretari de l’ajuntament, fóra com aquell paper d’aigua en cistella que vol explicar un fet sense conèixer-lo, ni situar-se en la realitat d’aquell punt on és l’ateneu. Perquè d’una altra manera interpretaríem que l’ofici havia sigut escrit a posta contra uns institució cultural que també viu la festa major amb el sentit de les agulles del rellotge, dels temps que corren, sinyors. I encara amb una observació quirúrgica de la higiene, la netedat, l’atenció i el respecte, per la gent i pels seus drets, que també inclouen la seguretat de tothom, sinyor secretari i colla de municipals.

—Aleshores, on encaminen la festa, els joves d’ara? Els ho heu preguntat? I ells, els preocupa la filosofia festívola, més enllà de fer el barracot i organitzar loteries?