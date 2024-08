L’altra cara de la festa (8)

“En casa del dimoni, tirolí, en casa del dimoni, tirolà…”

—D’un gos que no lladra, què n’hauríeu de témer?

Si ahir, per Sant Roc, el sant venia coix, justa la fusta, és que la cosa va lligada al dimoni, que també era coix, però molt abans que el món catòlic se n’apoderés dels rituals i de les vides i de les ànimes del poble, perquè llavors el dimoni també era un déu que vivia en coves… Res de viure en el cel o en cases de caritat o a tocar d’una església, i menys encara en una seu gòtica d’aquelles que els turistes omplin cada dia de l’any. No. Sant Roc mostrava una ferida a la cuixa, a prop del ginoll, per efecte de la pesta, diuen els més creguts, o per efecte d’una sageta, diuen uns altres.

Per cert, a Bétera, el sinyor rector d’ara, que hom diu que va fer la missa de la festa major en català, no té cap mania pel que fa al déu covero, i si arriba el cas i us presenteu de visita amistosa, l’home us convidarà a una cassalla. Però no us penseu que us traurà anís ferris o del mono, no, la botella de la cassalla en aquella casa que ofega l’entrada a la placeta del Mercat té un dimoni dibuixat. No direu que, si la cosa és vera, aquest rector d’ara no té un humor fi de primera i prou mà dreta per engaltar-vos una invitació a festejar aquests tres dies grans.

Passada la mitjanit nit, avui ja celebrem Sant Gos, i «l’anís infernal», de nom popular cassalla, s’anunciava fa més de cent anys com el pitjor del món, i la seua popularitat va estendre’s com la pólvora. Però com que el món pega tantes voltes, ara no sembla fàcil de trobar-lo als súpers… Caldrà pregar que algú ens en trobe una ampolla per tastar-lo i certificar si és el pitjor de tots. Per cert, que a partir del quinze d’agost, sembla que les obreres s’obliguen a passar cada dia per l’església, a regar les alfàbegues i a sentir missa de matí, pobres, amb aquells homenots majorals que agraeixen de poder fer la becadeta als bancs, amb tota la simulació de què són capaços, perquè l’home rector no els pispe la badada, ell que ni és de missa d’onze ni de missa i olla.

No us estranyeu que, de dins de l’església, l’home bescanvie el vi dolç per aquesta cassalla del déu coix, ben infernal.