L’altra cara de la festa (7)

«Sant Roc, per raó del nom, havia de ser la personificació d’un antic déu del Roc o de la Pedra, que ha de tenir una relació directa amb el roc o la cova de la resurrecció iniciàtica, conformement també evidenciava que, «per raó d’aquesta mateixa resurrecció, el dia de Sant Roc, que s’escau el 16 d’agost, està íntimament relacionat amb l’Assumpció de la Mare de Déu, que és, precisament, el dia abans. És a dir, que sempre parlem de l’ànima i del seu viatge transcendent al Més Enllà i no pas de cap fet del món físic comptabilitzat a cap calendari. Doncs, bé: en aprofundir una mica més en la possibilitat que Sant Roc i la Mare de Déu poguessin haver estat l’antiga parella divina esborrada de la nostra consciència espiritual i col·lectiva, vaig descobrir que, a Bétera, a la comarca valenciana del Camp de Túria…» Jordi Bilbeny

Tot esperant Godot, però Godot no hi arribava. Ni el Retaule, que havia de fer anar l’ú i l’ú i el dotze. En tot lo jorn de Sant Roc, enguany no els hem escoltat, els músics i els cantadors. La festa de Sant Roc comença de bon matí, de matinada fins i tot, amb la feinada d’unes quantes dones netejant les façanes per rebre Sant Roc amb la casa neta. El poble agranat i net, després de la desferra de la nit, per esperar el segon dia de festa major: net d’enrunes, de pols, de pólvora, net de pandèmies i de pesta, si Sant Roc representa l’home capaç de fer-hi front, de combatre-la, amb l’ajuda del gos. Jo he trobat un esmorzar sencer damunt el graó d’una escaleta, davant una porteta tancada. No l’he tocat, aquell pa, naturalment, i si tothom ha actuat amb seny, encara hi serà en aquella porteta del carrer de Caruana, mig amagat, per tal que, si passa el gos, el sant gos, o el sant mateix, tinga el pinso necessari del dia. Diu la tradició que, en trobar un pa a terra, no l’has de llançar al fem, menys encara a cap c0ntenidor, sinó deixar-lo en un raconet per quan passe el gos de Sant Roc. El pa no era tot per al gos, que la part important era per al Sant, que ja era ferit i amagat en una cova, empestat i exiliat fora vila, i d’aquest aliment l’home es va guarir. El gos, en agraïment als veïns anònims que deixen el pa pels racons, passeja de nits els pobles que tenen Sant Roc de patró, i fa fora els gossos rabiosos. De gossos rabiosos no vulgueu pensar que n’hi ha pocs o molts, ara, però d’homes rabiosos a manta en trobareu, contra nosaltres els valencians. Una altra història ja ho explica, que els joves s’emportaven la imatge del Sant en un camp perdut i aleshores el mamprenien a colps de figues politanes, fins a aterrar-lo… potser per retraure-li que volgués peregrinar fins a Roma, ja no podem calcular quants segles enrere, malgrat que no va arribar-hi mai, o perquè els joves s’havien de desbravar — fer a muntó l’haca— abans d’entrar a l’edat sexual.

—clavaris de Sant Roc, uniu-vos!