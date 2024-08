L’altra cara de la festa (6)

«No es crega tot el que li diuen. No oblide que, amb totes les coses que li ensenyen, n’hi deixen d’ensenyar moltes.» Stefan Zweig

El foc és mitja vida, diu un refrany, i ací a la festa de Bétera la sentència és vera, perquè n’hi ha qui regalaria un braç per tal de continuar tirant coets una dues o cent nits seguides. Els coets, el fum, la pólvora conviden com el vi a augmentar el deliri de continuar tirant o bevent un ramat d’hores, que la festa del primer dia ja ha passat, si és ben entrada la nit, fins que l’alba de Sant Roc dirà prou, l’alba i l’ànima d’un sant que no era sinó un roc o un cudol gros. Després dels coets amb corda o cordà, hom sap a Bétera què vindrà tot seguit pels carrers, amb els canonets de cartró carregats i lliures. Fa dies que els veïns preparen les façanes per protegir-les. Les veïnes sobretot es queixen, es cansen amb els anys de la feinada que representa evitar les ratlles i les ferides en portes i finestres. Els costos de pintar i canviar portes i finestrals són elevats, els coets són forts, si no ho tapem, diuen, l’escurà es valdrà el doble. Però estem cansades… Hom havia escampat el debat de sempre, serà l’últim any de coets per tots els carrers, aquesta vegada va de veritat, perquè ja no podem més. Que els posen en una gàbia, però on?, i com hauria de ser de gran?, qui podrà entrar?, un coetòdrom! Sí, ja fa més de deu anys que el debat és servit, però no avança de cap manera, i el populisme ja sabem què beneficia i en compte de quina cosa.

Però els joves volen iniciar-se, si no és que ja ho fan fet acompanyats dels pares, i s’adeleren de fer la majoria d’edat per passar el ritual iniciàtic. Els dies abans de vestir-se per primera vegada, no en parlen d’una altra cosa. S’abillen, de guants, de botes, de casc, de granotes especials, de ferrets… I passen un parell de nits de molt de neguit. Fins que són en un d’aquells punts especials, els quatre cantons més intensos, o per exemple en el carrer d’una obrera quan arriben els homenots preparats per a la guerra, una guerra lúdica i falsa, no us penseu, res comparat a gaza o kiev on cauen bombes de veritat i homes i dones moren assassinats, sense poder queixar-se de les ratlles dels coets. Joves, el primer any tampoc no cal ser el més valent, això no és una competició, és la festa major, els coets, el fum, embufar-se d’un goig que el jove ha de viure un colp almenys. Però…

Aleshores, què fem amb les façanes?, amb les portes?, amb el bancal de la porta… perquè un colp serem uns vells que no podrem protegir res, res de res. I encara, després qui pagarà els desperfectes?, l’endemà caldrà tornar a despullar els carrers de la fusta de les xarxes metàl·liques dels cartrons, caldrà agafar els poals, els fregalls i els motxos, i les dones que s’hi posen aferrades a la feina, ai, no sé si en trobareu més de tan disposades, i uns quants homes també. D’aquelles dones, moltes ja han faltat, ma mare, ma tia gertrudis, la tia teresa, la tia rosario, la tia carme, que eren les primeres a llevar-se i començaven a netejar desenfreïdes, però encara en queden de vives, i per molts anys que duren, malgrat que ja no podem demanar-los que s’hi posen com feien anys enrere: la tia conxin, la tia vicentica, el tio uiso encara, que ha agauntat tota la nit, i ha sigut el primer avui a traure els ferros, i els sanxos, en aquest rodal no us penseu que queda gaire gent més, amb aquella energia vella dels dies grans…

Si aquesta identitat del foc, del coet, del fum, ens protegís almenys d’una altra cosa, ens fes més paper de resistència, de dir que som valencians també en altres coses, pel foc sí, però, per la llengua?, per l’escola?, per defensar els diners valencians?, pels drets humans?…, aleshores aquest foc també seria purificador i lúdic, un senyal de resistència, la part de la festa major indestructible.