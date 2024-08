L’altra cara de la festa (3)

Sobre l’amor, i l’amor etern…

«Amor, no m’enganaràs, | perque alerta t’estaré; | saps quan m’enamoraré? | En sebre que tu hi estàs.» DIEC, a l’entrada del mot “amor”.

La festa de Bétera, una part important d’ella, ha oblidat el nostre poeta major, Vicent Andrés Estellés, en el seu centenari. Un error fatal, per bé que el poeta de Burjassot, veí nostre per tant, també ens va dedicar uns quants versos al poble i, particularment, a l’alfàbega, a la festa de l’alfàbega. El retorn que li fan els joves, en agraïment?, l’oblit. I els oblits mai no són ni casuals ni innocents, benvolguts majorals. Sí, podreu dir que som de festa, que la festa és joia i disbauxa, fins i tot passar moltes de les hores contents del vi i els seus succedanis. N’estem d’acord, en una part, però en l’altra, tan substancial com cabdal, no podem coincidir-hi gens. Perquè vosaltres feu com vox, com el pp, com aquells polítics incapaços de reconèixer la llengua i l’alta literatura, la que fan els poetes, entre més aquest poeta majúscul. I en l’any del centenari, ves que n’estàveu avisats, aquesta badada conscient abona aquell pensament fusterià: no feu de la vostra ignorància un argument. No us deixeu enganar per l’apariència ni la baixesa dels falsos valencians.

Ves que el poeta Estellés té textos de festa, de joia, d’alegria, elevats i extraordinaris. I d’amor. Oh, d’aquest tema concret, l’amor, en podríeu trobar milers de versos escaients, entre els seus llibres. Cap d’ells coent ni barroc. Versos que podríeu haver penjat dels escenaris, del barracot, dels carrers de guirnaldes i llums, naturalment amb el permís escaient dels hereus, en comptes de rodar la cursileria sobre les alfàbegues, les femelletes o els pobles coeters. Quan hom deixa a mans de gànguils els lemes, les idees, els pensaments o els aforismes, la qualitat de la mateixa festa grinyola. I un foraster podria arribar a pensar que l’escola no ha fet cap paper d’interés en tots nosaltres. No sé si encara som a temps d’esmenar la lliscada, per bé que fins el quatre de setembre, quan farà cent anys exactes del natalici…