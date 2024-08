L’altra cara de la festa (2)

Un altre expert que escriu sobre la festa a Bétera, en comparació amb festes similars del país, és Jordi Bilbeny. Especialment, ell escriu sobre el dia gran de Sant Roc, que anys enrere era el dia més important de tots tres de festa major. De Sant Roc i el ball de plaça, el mateix Bilbeny explica coses de molt d’interés que podreu trobar ací, fins i tot sobre el primer Sant Roc, que ni era sant ni de carn ni os, fins que no el van convertir i transformar els catòlics, que ja sabem de quina cosa eren capaços, i ho deixaré ací, per no espantar més la sequera pel terme. Però la lectura, joves festers, sobre la història de la festa, la tradició, les religions, la cultura majúscula si voleu, us ajudaria a saber el per què de la festa que organitzeu, el sentit, més enllà dels dinarots o de la transformació que els temps moderns provoquen, en canvi de refusar a mort les banalitats i la ignorància, d’allò que representa ésser la part principal de les festes, el jovent. Sí, sí, vosaltres, responsables màxims de les festes i del futur, sens dubte. Ves si teniu un paper important.

Per treure-vos massa responsabilitats, que sempre carretegen en excés la motxilla de la vida, us copie un fragment d’un dels articles de Bilbeny que fan referència a Bétera, que ell sí que es va interessar també per la nostra festa i la seua interpretació posterior, en comparació també a la festa d’Arenys de Mar: joves, cal estudiar més.

«en aprofundir una mica més en la possibilitat que Sant Roc i la Mare de Déu poguessen haver sigutt l’antiga parella divina esborrada de la nostra consciència espiritual i col·lectiva, vaig descobrir que, a Bétera, a la comarca valenciana del Camp de Túria, la festa patronal és coneguda com «la festa de les alfàbegues» i se celebra en honor de la Mare de Déu d’Agost i de Sant Roc, tots dos alhora. Aquí no hi ha almorratxes, ni aigües perfumades, sinó unes alfàbegues immenses, de proporcions quasi gegantines, que s’ofereixen a les «obreres fadrines» de Bétera, que són les reines de la festa. O siga, que ens trobem davant de les restes d’una antiga festa d’iniciació femenina, segurament d’una festa d’iniciació al matrimoni. Per això, quan les «obreres fadrines» arriben a l’església parroquial, dues obreres casades reben les fadrines a la porta per cobrir-los la cara. No sé molt bé quina funció fan els «festers» a Bétera, però el que sí que sé és el que fins fa pocs anys passava a Arenys de Mar: que els macips recorrien els carrers i entraven a les cases del poble, ruixant i beneint tothom, però també amb la llicència absoluta de poder fer el que volguessen, tant amb el menjar, com amb la beguda, com amb l’acte de ruixar les noies. El fet sempre m’ha recordat les llicències i els llibertinatges que es permetien als joves iniciats un cop passades les proves de la seva superació ritual. Si Sant Roc i l’Assumpció de Maria es poguessin interpretar com un casament sagrat, això explicaria ara molt bé el paper de les noies a Bétera i el paper dels nois a Arenys de Mar.» Fragment d’un article de Jordi Bilbeny intitulat “Sant Roc, la dansa d’Arenys i l’amor etern”