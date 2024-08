L’altra cara de la festa (13)

Com una llonganissa llarga, la festa fa massa dies que dura, i malgrat que els festers esllangueixen el pas, porten ulleres de sol per cobrir-se la mirada i a penes si poden arrossegar l’anima, el poble, una majoria de veïns, sembla que ja ha passat pàgina: ha tornat a la vida i a la rutina de les vacances, o al treball de cada dia. Deu dies de festa no els aguanta ningú, almenys amb aquell ambient festiu i joiós dels dies grans. Sí, les hores es fan llargues i el temps sembla que no vol passar, però el programa és quin és i fins el 22 d’agost, que tornarà a agafar vivesa per uns moments, la festa a bétera s’aguanta agafada amb brides.

En canvi, darrere els bastidors, la vida és ben diferent i desigual. Ens passarà poc, i ho anem pagant a colps de granera, en amagar baix les estores la pols que va deixant l’administració local. La cara de la festa, al davant, diries que és viva, de llustre, i la batlle i els regidors posen davant un equip d’imatge que els enganxa contínuament a les xarxes, pertot, com si la felicitat que ells representen, la batlle i els regidors, l’haguéssem de compartir els veïns pobres, els dissortats, fins i tot els votants del pp… Sí, la batlle riu, li fan fotos, és a tot arreu, guiada, acompanyada, contenta, mentre als bastidors, ella ves si ho sap bé, a dins les cambres i els despatxos de l’ajuntament, les qüestions mínimes són d’una altra manera. Sí, al davant la festa sembla encesa, en canvi, al darrere les coses no pinten gaire bé. La realitat és la que és, sinyors, i les dones de la neteja de l’ajuntament de bétera han d’aigualir el detergent cada dia, perquè no els en compren prou per netejar els espais municipals… I enguany, de dins mateix de l’ajuntament, es burlaven que les alfàbegues no eixirien, perquè era el mes de maig i l’ajuntament no podia pagar el fem ni els cossiols per criar-les. I encara malgrat els setanta mil euros regalats als majorals —per cert, en un altre moment parlarem del pressupost de les festes de Bétera, perquè algú haurà d’explicar-nos què costen, els deu dies sencers—, els mínims i els bàsics del funcionament municipal és a ralenti, sense corda, amb els calaixos buits, que no tenen diners ni per pagar el llegiu, ni capacitat per complir amb els compromisos adquirits. N’hi ha proveïdors que ja han avisat que, a bétera, no ens serviran més mercaderia, si són mal pagadors i de poca paraula. El llast de la caixa zero mostra una qüestió econòmica preocupant, de poca solvència, de mala gestió, de ruïna, perquè mantenir el poble i aquella usurpació urbanitzada de mas camerena no serà barat, si en canvi dels vots i els regals, has de mantenir els rics del terme com si visqueren d’una subvenció permanent a compte dels veïns del nucli urbà, també dels veïns que voten el pp.