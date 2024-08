L’altra cara de la festa (12)

«El pitjor ja ha passat, deu pensar l’ajuntament. I el millor, sens dubte, pensem nosaltres.»

Anit la Fúmiga va fer ballar una gernació d’entusiastes seguidors que se sabien les lletres, els ritmes, els balls, vinguts de diversos indrets del país. Milers de wats que feien somoure el terra, jocs de llums i uns metalls que arribaven fora del terme. Amb la festa, no va faltar el missatge, els múltiples missatges que totes dues veus del grup amollaven entre cançons: el recordatori de guillem agulló, la llengua, la festa popular, palestina lliure, sàhara lliure, la no violència, l’antifeixisme, el feminisme, el país valencià…, per a la Fúmiga, capaços d’ordir una festassa extraordinària, la festa major no té perquè obviar ni evitar la lluita, la flama, la lliçó que, ni en festes, no podem abaixar els braços per a defensar qui som, i passar-ho bé.

De dalt l’escenari, i abans de cloure el concert, els xicots van agrair als organitzadors que programaren grups que estimen i defensen la llengua. Potser no sabien que, dels deus dies de festa a Bétera, aquest era l’únic que, festers i ajuntament, havien convidat grups valencians. De deu, un! Ves l’ideari dels defensors a ultrança dels valencians.