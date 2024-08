L’altra cara de la festa (10)

«Res com el sabó perlan per netejar teixits, de cotó o de llana, que siguen delicats. Si a més fa ús del nou sabó perlan, de nova fórmula, segons que anuncia el fabricant, conservaràs el teixit per anys i anys, i el trauràs nou de la caixa on el guardes, perquè evitaràs els borrissols fins i tot.»

Anit, després de la coetà del Gos, un clàssic a Bétera que ningú no es vol perdre per res, vam rebre involuntàriament una magnífica lliçó de conservació dels mocadors de majoral, si és que els voleu guardar nets i que vos duren per a fills, nétes i encara més hereus… Ara, només el sabó no vos farà la feina, que és llarga i demana molta paciència. Potser que us enfadareu, els perepunyetes, però nomes algunes dones estan capacitades per a fer aquesta proesa de neteja i conservació, molt poques. De primer, cal llevar-se enjorn, molt matí, perquè ningú no et puga destorbar, ni els sirolls del carrer, ni de la casa, ni res ni ningú. Aleshores amb molta paciència vas humitejant el mocador amb molt de compte, amb el sabó i fregant amb uns dits delicats i pacients, que no tinguen pressa ni malestar anímic. El teixit i les perles (suposem que ja sabíeu que els mocadors de majoral tenen un dibuix de perles de colors, un treball extraordinari digne només, ara també ho diré, d’algunes dones mestres cosidores de feines especials). També cal tenir compte de netejar l’agulleta i els altres metalls que puguen unir les perles al mocador. Si no ho feu bé, us agafaran òxid i us malmetran el teixit. Després haureu de deixar-lo eixugar sense que li pegue el sol, estés damunt d’unes estovalles o tovalloles. Un colp eixut, completament eixut, el gireu cap per avall, que les perles peguen contra la tovallola, que també serà néta i gruixuda, per planxar-lo delicadament, no patiu perquè les perles s’enfonsaran en les tovalloles tupides i no patiran gens. Un colp feta la feina, en una caixa ampla i plana, entre papers de seda blancs i blaus (un altre dels misteris), ja podreu alçar el mocador fins a una nova ocasió festívola. I per molts anys, de lliçó i de conservació de la festa.

—no sé si estava autoritzat a escriure el nom de la mestra