L’aigua de bétera no és potable

L’última anàlisi de l’aigua potable de Bétera diu que no, que no és potable de cap manera, perquè l’excés de nitrits, o són nitrats?, sobrepassa el nivell autoritzat per l’Organització Mundial de la Salut, malgrat que l’organització municipal ha callat com les beates de marxalenes, no ens ha dit res, ni de salut, ni de seguretat ni de festes d’aigua. Ni la batlle no ha dit res encara, malgrat que va aprovar que els veïns de Bétera havíem de pagar més impostos si volíem una aigua neta i clara.

—Nosaltres abaixarem els impostos, deia el pp en campanya, però després va resultat el contrari, els van pujar el doble…

L’anàlisi és del cinc d’agost, segons que diu l’informe pertinent de Sanitat, però l’ajuntament no ha fet cap pregó, ni ens ha dit res, ni ha alertat embarassades, infants o mares amb xiquets de bolquers, perquè sanitat ho diu amb la lletra grossa: alerta que feu beure aquesta aigua de bétera a embarassades o infants, o que les mares prepareu cap aliment per a bolquers… Ni pen-sar-ho!

Sí, l’aigua conté massa mil·lígrams de nitrat per litre, a Bétera. Bé, no a tota Bétera. Segons l’anàlisi de Mas Camarena, allà l’aigua sí que és bona. De fet és boníssima. I ves que ens van fer pagar als veïns del poble, la seua connexió. La de Mas Camarena i Torre en Conill. Ells sí que tenen l’aigua potable, nosaltres, no. Però no som el mateix poble?, no ens fan pagar els serveis dels rics als pobres?, la jugada sembla tan perfecta, que ells tinguen l’aigua bona i nosaltres no, que potser ens convidaran a beure’n cada dia, si són tan agraïts de baixar-nos el carro de l’aiguader i repartir-nos als pobres unes quantes garrafes dde l’aigua dels rics, perquè els pobres puguem passar l’estiu, el que queda de l’estiu, sense una set d’aigua…

Així que la llebre, o el conill, ha saltat vint dies després que se sabés, que els veïns bevíem de l’aixeta una aigua contaminada, mentre el govern municipal callava i no ens avisava de res. Potser que no n’estiguen obligats de dir-nos res. Perquè si ens morim més prompte, els veïns pobres, deixarem de cobrar la jubilació, i els rics podran tenir més diners per a les seues piscines d’aigua potable, els seus jardinets privats, ruixats amb aigua potable i la seua urbanització privada, amb tot d’aixetes mineralitzades amb aigua potable, en canvi de pagar-los els serveis amb els diners públics del veïns pobres.

Podem cercar solucions, en comptes de queixar-nos. Ben fet, va, les solucions per endavant: la primera proposta: passar de beure aigua a beure vi, que sempre ens escalfarà el cos ara que vivim un estiu tan fresc i confortable. El vi dels pobres, naturalment, que deia Estellés. O fins i tot, podem deixar de beure, perquè s’accelere la mort d’uns quants jubilats, per al servei que ens fan els uns i els altres, o potser caldria instal·lar una embotelladora d’aigua de nitrat i enviar-la gratuïta allà a madrit, o a les platges on n’hi ha tant de turista d’aquell país, a vore si amb sort anem liquidant l’obligació d’haver-los de regalar les vacances sense pensar a regalar-los el beure, el beure d’aquesta aigua tan lluminosa i nutritiva que el pp amagava tan en secret.

-La culpa serà dels llauradors, que com volen fer les taronges grosses… (continuarà)