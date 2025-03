La Veu del País Valencià a l’ateneu

Fer premsa no és fàcil. Fer premsa de veritat, d’una manera rigorosa pega en difícil davant tanta brutor. Fer-ne al país és difícilíssim, però fer-ne al país valencià és tan complicat com llançar-se al buit sense protecció. Tantes experiències com han patit el fracàs, que han acabat en via morta. Si hi poses rigor, honestedat, això vol dir que no n’hi haurà ajuts, i aleshores t’hauràs d’esforçar a fer premsa i a sobreviure, perquè ni l’empresa ni les institucions no t’ajudaran a fer-ho. En un país poc lector, o escassament lector, la cosa encara es complicarà doblement. Llegir premsa i pagar per llegir-la?, sembla que el negoci no és senzill, caldrà pedagogia, ofici lector i paciència.

T’ho perdràs avui, com ho podrem adobar…

L’Ateneu de Bétera presentarà avui la Veu del País Valencià, L’editor del Diari La Veu del País Valencià, Moisès Vizcaino, farà una exposició de la trajectòria d’aquest diari en clau de país, valencià cent per cent, rigorós i proper. Una finestra d’informació pròxima a la qual es pot ajudar de manera gratuïta, ja que els diners que es donen per a agermanar-se són bonificables fiscalment i, per tant, es retornen fins al 100% en la declaració de renda. La Veu va eixir a les pantalles l’1 de gener de 2013, gràcies a la iniciativa de Vizcaino, amb l’objectiu d’enfortir el sistema comunicatiu del País Valencià, i va haver de tancar temporalment a finals de l’any 2019 per falta de finançament. Durant dos anys va navegar reconvertit en Nosaltres La Veu, una capçalera amb caràcter interí que va funcionar fins que va poder recuperar la capçalera inicial el 25 d’abril de 2022, en format de diari digital, gràcies a les aportacions econòmiques d’unes 1.000 persones que, voluntàriament, contribueixen al projecte de manera personal. Vizcaino explicarà el projecte comunicatiu de Diari La Veu i de La Veu dels Llibres, el suplement literari ideat per Víctor Labrado, i la nostra aliança amb El Món. També reflexionarà sobre quina és la situació del sistema comunicatiu, orfe de mitjans propis i amb escasses capçaleres que s’expressen en valencià, i farà un balanç després de les dues legislatures del govern del Botànic i dos anys de l’executiu Carlos Mazón.