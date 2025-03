La molt inútil MJ català

La batlle de València vol canviar el topònim de la ciutat per un de nou que espanya puga llegir. Ella ja sap que espanya llig poc, que ho fa malament i que ni així, espanya no acabarà de llegir res de profit, si són un estol d’ases i bruixes.

Però la xicota, pobra, MJ Català, prova d’ajudar els espanyols, ho prova cada dia, de treure’ls dificultats, perquè puguen arribar a llegir “València”, a quatre síl·labes.

Ara, mig any després de la Gota freda, la seua gota mental, la doblement inútil MJ Català, encara no pot fer arribar els veïns del nord i del sud, a la seua ciutat, via metro, a la seua lleial ciutat, molt il·lustre sinyora MJ Català.

Potser que el problema amb els topònims us vulguen amagar tanta incompetència a fer arribar els metros a totes les estacions, mig any després de la tempesta d’octubre del 2024.

Incapaç i incompetent, tiona Català, MJ, enllà del topònim amb accent a dretes o accent a esquerres, ves si seran burros a espanya per a llegir “València”, a quatre síl·labes o d’una tirada fluïda.

I no li caldria demanar, vosté ja m’entén, en secret i tancant un ull, que els veïns de Bétera, a quaranta minuts per metro, tinguérem el goig de la doble via, que encara viatgem en via única, cent quaranta anys després d’aquella primera locomotora del segle XIX.

Potser que, en comptes de perdre la figa del temps en batalles de noms i topònims, faça el favor de dedicar mig jorn setmanal a fer gestió política: per exemple camins rurals, embussos continus, metros, l’horta, els barris, el turisme, vaja, la ciutat…

I… menys feixisme?, podria ser, ximpleta, així potser els valencians, també els de bétera, quan peguem a votar polítics, no triaríem incompetents de l’alçada d’un campanar, perquè el de bétera, vosté no ho sabrà, però la batlle d’ací, del mateix partit incompetent, sí, que el van alçar dues vegades, el campanar, si arribareu a ser rucs cap i tot cap i casal.

–sinyora mj català: va-lèn-ci-a, potser que els espanyols, si els ho escriu amb “b”, no s’enredraran la llengua la meitat!