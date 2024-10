La llengua és resistència

«Si nosaltres no ho volem, la llengua no ens la poden prendre.» Carme Junyent

Ahir va caure un altre dels mites, ben a prop de l’escola. A Picanya. La fatal idea d’eliminar les línies en català, bescanviant-les per línies plurilingües ja té bons resultats espanyolitzadors. L’error era tan gros que no calia massa temps per obtenir el contrari d’allò que hom anunciava. O potser que era l’objectiu, sense voler ser malpensats. En canvi d’aprendre llengües, o més llengües, només una serviria per ensenyar, ves quina. És el que passa ací mateix a Picanya, un colp els directors ja no tenen la militància pel país i per la llengua, la deixadesa se n’ha ensenyorit dels professors (!); ai, pobres, no els digueu “mestres” als homes i dones d’institut, que se senten insultats.

Sense vergonya, una majoria renuncien a la llengua en canvi d’ensenyar exclusivament en espanyol. Ho diuen sense embuts, sense vergonya. «Jo us hauria de fer la classe en català, però faré com mazon, només parlaré espanyol». DE sobte molts professors s’han tornat del pp i de vox, d’un colp. Caldria cremar-los el bigot o el cotxe, com ells ho diuen, sense vergonya. Sense perdó. Però nosaltres som civilitzats, respectuosos, antiviolents (!), així que ells tindran el cotxe sencer, sense cremar, i podran burlar-se’n del coneixement, de les llengües, i de la mare que els va parir. Perquè burlar-se’n de tot això els ix gratuït, malgrat que són mestres, i tenen una responsabilitat brutal.

Ara, aquesta concepció de “mestre”, també mostra quina categoria tenen i què poden ensenyar, pobres. Com de patètica és la realitat de la universitat i dels propis instituts, i escoles, en un altre temps indrets de resistència, lluita i fermesa pels drets i pel coneixement. “Professors”, sí, que van convertint l’ofici d’ensenyar en un insult als grans pedagogs dels anys vint.

Més de la meitat dels claustres caldria enviar-los a collir taronja demà mateix…