La independència dels valencians

L’única via possible amb espanya és la indepèndència dels valencians. No només per respecte als drets. Per supervivència.

Espanya és una sangonera que ens xucla, ens aixafa, ens roba i damunt ens fa pagar la despesa, els luxes d’un estat corrupte, irracional, d’una mala llet que dura segles, d’un feixisme exemplar al món. Amb espanya mai no aprenem. Res. Res de res.

Els valencians som creatius, animosos, treballadors, d’un enginy mediterrani que aquells ens envegen, i d’ací aquell odi perenne. Tenim esperança i tenim coratge, els valencians, horitzó llarg, només necessitem la llibertat per créixer. Per viure.