La fira de l’ateneu (1)

Hem començat a preparar la fira de llibres de l’Ateneu, sens dubte l’esdeveniment literari més important de la comarca d’uns anys ençà. No tenim enllestida encara la tria d’autors, il·lustradors o actors que passaran enguany per l’ateneu, però sens dubte que voldrem arribar a l’exquisitesa de l’any passat. La fira passada va congriar-se un programa divers i de gran interés. Enguany cloure’m l’any del centenari Joan Fuster, i tindrem una taula de llibres sobre l’autor que farà goig, sens dubte, potser que també oferim una de les cireretes sorpresa, si Joan Fuster és la mesura també a l’ateneu de Bétera.

Entre més lectures, escriptors, assagistes o poetes, voldrem arribar a protagonitzar un gran festival de libres i de noms propis, com ho fa aquell petit poble d’Escòcia, Wigtown, capaç de convertir-se per uns dies en el punt neuràlgic del món literari. Malgrat que només hi viuen i resideixen un miler d’habitants, són capaços d’aplegar el millor de la literatura i d’organitzar centenar d’actes en apenes una o dues setmanes. Centenars d’actes sobre llibres i escriptors! Oh! Quanta gent hi treballa?, quin pressupost hi destina l’ajuntament?, quin és l’objecte final de tot plegat?, per què consideren que la cultura és un valor tan elevat?, com és que els llibres són tan principals, fins i tot en les cases dels llauradors?, massa preguntes per als valencians d’àpunt, potser!

Sí, potser que hauríem d’explicar més coses, naturalment, però quan s’acosta la nostra fira de llibres de l’ateneu de Bétera, hom pensa que comença a bastir un dels projectes de major interés en la vida del poble, en favor dels seus veïns. També en la vida de la comarca, ja no m’atrevesc a dir res, res de res, més enllà de l’assegador, el camí de llíria o de paterna o a tocar de l’horta de bufilla.

Hom voldria un dia aplegar Tolstoi, Yourcenar, Woolf, Akhmàtova o Camus, aquests dies de fira i de llibres, un festival a bètera que aplegués autors del XIX i del XX, que convidaren també els autors del XXI, però això sense les realitats virtuals no seria possible. De cap manera. Almenys no seria tan real o possible com aconseguir que els valencians elevem el nostre nivell lector a percentatges civilitzats, propis de pobles democràtics, i profundament respectuosos. També fóra més plausible de convidar els joves estudiants de l’institut les alfàbegues, dels instituts de la Pobla o l’Eliana, i de l’escola… Convidar a llegir els milers de mestres del Camp de Túria, si després han d’ensenyar a llegir, convidar-los a trobar-se amb autors, a enraonar de llibres, de còmics, fins i tot a debatre sobre els aforismes i la vida. Això ja seria ben fusterià. Tan fusterià que caldria demanar permisos a salut mental, fins i tot caldria obrir de retop el psiquiàtric del poble, per avaluar què els passaria als valencians, si començaren a llegir de debò, cada dia, en comptes, no ho sé, d’esperar que l’esperit sant ens il·lumine pel camí de swan, de sirga o d’una llibreria.

Si hom sabés que estrenarem el 23 de desembre, i ens estarem fins el 5 de gener, per exemple, vostés (vosaltres) quin escriptor voldien trobar a la fira de bétera, aquest Nadal? Un de carn i d’os?, un de paper?, un de viu?, un futur premi nobel?