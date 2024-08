La feina endarrerida

fa dies que els regs al camp no tenen suficient pressió. Així que el camp no té l’aigua necessària i els arbres pateixen. L’arbre ja ho diu, a poc que et fixes quina cara fa: ep, tu, no veus que necessite més aigua! Són dies de 35-36 graus de temperatura, i els arbres deixen caure les fulles avall, arrupides de calor, rotllades, i la pressió a les casetes de reg no és suficient, això quan les avaries no torben el reg general, aleshores no n’hi ha una gota d’aigua. Com són les infrastructures de reg, ara mateix?, envellides, mínimes, no n’hi ha dia que no ploguen avaries arreu que mires, perquè de ploure aigua ni somiar-ne, i el camp pateix, és segur que el camp pateix per més coses, d’una mala gestió, d’una planificació inexistent, i unes polítiques de pocavergonya que desvien tot l’interés al turisme dels inútils, en canvi d’abandonar el camp a la sort individual de cadascú, que cadascú ací fa sa guerra i avant, o arrere, o al cel… avui la formiga, o l’herba, o la mosca blanca, o el cotonet, el poll roig, l’aranya marró… sembla que els colors de les plagues les fan més irresistibles als tractaments, quan en deixen fer, i tanta calor com fa, que no s’hi pot anar després de les deu, ni al camp ni enlloc. com no voleu que portem la feina endarrerida, amb els espanyols governant-nos tanta incapacitat…