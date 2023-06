La Bressola: l’odissea

«La Bressola és l’exemple de com l’escola pot canviar el país.» Vicent Partal

Viatge rellamp a Perpinyà per conèixer la gent de la Bressola i viure en directe la seua festa anual per l’escola en català, la Bressolada 2023, que enguany és en uns jardins de Sant Esteve de l’estany, a uns quants quilòmetres de la ciutat. El pregó d’obertura el llegirà la presidenta d’Escola Valenciana, Alexandra Usó, convidada especial, aquests dos dies de compartir el goig per l’escola i la lluita per la llengua. En el programa d’activitats, els xiquets i els joves de les nou escoles faran una cantata, homenatge a Homer i Odisseu, pel viatge de retorn a casa. La metàfora ací és senzilla d’entendre: el retorn a casa, a la llengua i al territori… Escoltar aquells xiquets com reciten amb aquella fonètica els versos de l’Odissea és extraordinari: una cantata amb centenars de xiquets i tres directors de cor a la vegada, amb música en directe, que dirigeix i composa Francesc Vitlloc. Tallers, concerts, música tradicional i popular, llibres, bona cuina, vivim unes Trobades d’escola, si fa no fa com fem els valencians, amb un entusiasme intens.

«Portem els fills a la Bressola perquè aprenguen català i, després, ens l’ensenyen a parlar -ens expliquen uns pares-, nosaltres ja hem perdut la llengua dels iaios, però ara la volem recuperar, a través dels fills, i mirar cap al sud, el nostre país.»

Una Odissea en directe, cada dia del curs, ací a la Catalunya nord, en favor de l’escola i de la llengua. Amb molts pocs recursos, unes institucions a la contra -ací guanyà l’extrema dreta les eleccions- i encara quan no és l’extrema, els altres no us penseu que ajuden gaire, perquè els francesos, com els espanyols, voldrien que fórem monolingües, ves si d’inútils escampats n’hi ha arreu. Per molts anys la Bressola, gresca i força i coratge per l’escola, l’escola que canviarà el país.

*acompanyats d’en Geoffroy, acabarem el jorn d’itinerari pels carrers vells de Perpinyà, i encara festejarem la victòria de la USAP, aquests de “qui no salte no és pas català.”