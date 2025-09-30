L’1 d’Octubre, el 9, el darrer diumenge

l’1 d’octubre de 2017, les Cases d’Alcanar, encara si clarejava en un dels carrers, en una majoria era fosc i ja començava a haver-hi moviment.
Vaig viure un dels dies especials de la vida, perquè catalunya, una majoria dels seus habitants, havien decidit de participar en un referèndum per la independència que, es demostraria després, va ser una festa, un jorn de goig, i de sang i violència també, perquè espanya va enviar el millor que té, que és l’odi a la democràcia, i una violència fora mida que s’acarnissà contra innocents i gent que demanava drets i llibertat, el dret de votar i triar. Espanya és un sac feixista que no falla en els moments cabdals i en la resta dels altres.
El que va passar després ja s’ha explicat molt, moltíssim, i el que vivim ara no cal explicar-ho amb gaire detall. Tot plegat ho va avançar un home que vivia tancat en una ambaixada feia anys, perquè els estats violents el perseguien per denunciar la veritat. Entre més salms, Julian Assange va vaticinar que allò que el món faria amb catalunya tornaria amb escreix multiplicat per mil al món. Aleshores, en canvi de la llibertat, de més drets, de més democràcia, van venir Putin, Sanchez, Ayuso, Trump, Macron, Mazon, Netanyaho, els jutges i els militars espanyols i tota la fila de botifarrons feixistes vestits del segle XX i el segle XXI, tots sense excepció van empényer el món cent anys enrere: repressió, manca de drets, de llibertats, morts, i un calvari de despropòsits que cada dia ens mata a depressions col·lectives.
Només val veure algunes notícies en llevar-nos, en tornar a dormir, o anar al gimnàs, o mirar avant o enrere: el món ha perdut el cap, i una majoria de veïns de diversos països han preferit de deixar-lo a mans de sangoneres, assassins, corruptes o aprofitats. Els borbons encara hi són, ves si el ciri i la processó se’ns farà llarga.
En l’àmbit local, després d’onze mesos manifestant-nos per reclamar la dimissió del pp valencià, la pocavergonya els penja d’ací i de més amunt, perquè com no n’hi ha respecte ni responsabilitat política ni dignitat, l’afer és un brou dels pitjors instints de la humanitat. Si després de 229 morts, un dia que el màxim responsable no era al lloc que corresponia, no troba suficients raons de dimissió, per què la resta de mortals hauríem de responsabilitzar-nos de res?, de res de res?, de passar-me un semàfor en roig?, de pixar a la porta d’una església?, de robar en un supermercat?, d’enganyar a hisenda?, d’agafar-me una baixa perquè els pets no me fan pudor?, de pegar-li foc al bosc?, de passar cocaïna en un asil de monges?, de robar la dama d’Elx als espanyols?, quina barbaritat o exemple podríem inventar que superés 229 morts en un sol dia, sinyors del pp? És la realitat valenciana més cruel i pepera i ves si fa anys que som a mans de gàsters.
Escriure sobre la fava de la corrupció, la idiotesa funcionarial, la prevaricació judicial, o de tant com roben els borbons, no afig ni treu temperatura al canvi climàtic. Sí que n’hi ha de canvi d’aquests, però de canvi polític que faça net, d’això ni pensar-se, ni en somnis ni il·lusions ni res de res.
L’1 d’octubre de fa vuit anys vam viure un jorn indescriptible, d’una màgia pels drets com no havíem viscut en directe, malgrat espanya i la seua ràbia. Ara són les manifestacions a València cada 29 de mes que ens mantenen vius i combatius, però sense la màgia, ni la llibertat de ser, de fer possible els somnis, Ara que vindrà el 9 d’octubre potser… i dic potser que… som a nou dies.