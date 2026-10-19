Ja podem posar-nos en l’anglés, si no volem passar per l’espanyol

«Tots els governs valencians postfranquistes —progressites o conservadors— han fet una política conscient i explícita de separar el País Valencià de la resta de la comunitat lingüística catalana.»
‘Progressistes o conservadors’ vol dir psoe i pp. Que vol dir que tota política que no hem fet nosaltres (n’hem feta molta poca) s’ha fet contra nosaltres. I en això, tant el pp, més barroers, com el psoe (més dissimuladament) han sigut artistes. Mos l’han clavada sempre, quan han pogut i també quan ho han tingut fàcil. ÉRs veritat que ho han tingut fàcil fàcil, perquè els valencians hem pintat poc, realment ben poc, gairebé una merda en un plat. Molt de fatxendejar, molt de pit i collons a la boca, però de forment ni un gra. Sobretot perquè una majoria de valencians s’han decantat per les opcions espanyoles, que sempre van contra nosaltres, sempre. Sense excepció. Fins que no tinc majoria d’edat, una majoria que puga decidir, ens faran fer de criats.
Ara, amb la nova crida a eleccions a espanya eixiran com a bolets, com a plantes de cànem bord que tot ho ompli, o gram o herbes pitjors: eixiran tot de messies que ens vendran que si no els votem guanyaran els altres: i els altres i els uns, no som cap d’ells ni cap d’alls, nosaltres. Primera lliçó fàcil fàcil: cap d’ells són nosaltres.