Irreductibles: el català és el dotzé valor lingüístic del món

Som en el dotze del món, segons els francesos del ministeri, que és un club de funcionaris jacobins capaços de pegar contra la nostra i unes altres llengües. Sense vergonya, ni mania, peguen contra la diversitat, els francesos, i sobretot contra el català. Encara que siguen d’una democràcia ferma, sòlida i republicana, no miren detall a l’hora d’atacar drets bàsics, també. Són els francesos que governen i encara en tenen d’extrema dreta a cabassos.

Som el dotzé valor del món, malgrat els atacs diaris dels espanyols, de l’extrema dreta que conformen jutges, polítics i una societat incivil que els riu la gràcia i els fa de braç executor. Al Quadern suís, el MH Quim Torra fa un dietari molt bell i interessant, com són ara els dietaris arreu, com ho eren al segle XIX, si hom no fatxendeja més enllà del nas que no cal. Entre més detalls, explica el respecte per les llengües minoritàries d’aquell petit país modèlic, suïssa.

“No hi ha res que puga detenir la voluntat de mantenir viva una llengua i una identitat si un poble vol ser.”

Ni marxena ni llarena, ni tots els botifarrons fiscals ni la gc, ni les casernes, ni els mitjans espanyols, ni el psoe, ni l’església catòlica valenciana podrà res, si els valencians volem. Si volem ser, assumirem la veu, la llengua, la identitat, el territori.

Aquest anunci dels jacobins francesos haurà caigut com un llamp enmig del tribunal feixista espanyol, el suprem, el tc i tota la parafernàlia conra la llibertat. Que malgrat tants atacs i tancs i amenaces i retallades i lladrocinis, siguem el dotzé valor del món, mecaguenlamarequehohaparit. Traca, traca amunt!