Hom pensarà que sóc de vacances

Un mes i mig sense escriure res al bloc. Ves que hauran passat coses, ací i al món, tants refillets com n’hi ha solts, i a mans de fillsdeputa que ens voldrien morts fa temps. El robatori espanyol al camp valencià, a l’escola, a la sanitat,què us he de dir, continua com un esport que no descansa mai, ni de nit ni en vacances, roben més que no respiren: així que tant se val què diem, que escrivim o no… Sort de la resistència i de la denúncia: a mort amb els criminals, home. Avui faré un got de vi de requena, boníssim, contra la la salut d’un estat podrit i lladre. Tant de bo que faça un pet i el facen volar tan amunt perquè el bac no els salve de morir. A veure si és el cas que demà torne.