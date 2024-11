Fa unes hores que hem reobert l’escola

Ahir, mentre l’escola feia el claustre de mestres, el primer claustre que m’estalvie en molts anys, l’Albert i jo feinejàvem repassant els accessos principals. Una vegada i una altra, una vegada més, perquè el fang demana de netejar els mateixos espais diverses vegades. Després hem ajudat Vicent a carregar les pales del tractor. Qui treballa al camp amb maquinari sap que costa més de preparar les eines del tractor que no de fer la feina amb elles. De bon matí, Vicent ja havia acabat de distribuir al pati la grava d’onze camions-banyera, dues-centes setanta tones de grava del Millars, una feina de dos dies i de molts voluntaris. Els mestres preparaven l’estrena de dimarts, amb un reguitzell d’activitats d’acollida, de reencontre.

Dimarts, nou del matí. La festa de benvinguda. Les rotllanes a les classes. les abraçades, els crits. N’hi ha la TV3. M’he quedat a l’aula de tercer, on els xiquets explicaven la seua experiència vital, la Gota freda particular de cadascú. N’hi ha històries esgarrifoses, esfereïdores, que ens deixaven muts. De com havien vist salvar gent, de com havien patit pels pares, o ells mateix, amb l’aigua al pit. Una xiqueta de primer dibuixa els morts que passaven pel seu carrer, surant a l’aigua. Cada colp que un xiquet explica una història de superació, els altres aplaudeixen. La mestra Sandra Q. i el mestre Ferran els escolten i els ajuden a expressar-se.

De matí havia passat per la pirotècnia Raussell de Bétera, m’han regalat les dues traques de vint. “Perquè celebreu la reobertura”. Els ho diré, que mes les has regalades. Tinc una certa relació amb Raussell pare, perquè tenim un camp paret en paret amb la seua fàbrica de coets. Després del pati, ens hem aplegat tota l’escola al pavelló. Aleshores he tirat la traca, que ha encés Dani Contrears, m’ho ha demanat i ha sigut emotiu. Va ser el primer alumne que vaig abraçar el dia 30, a la porta de casa, al barri de Vistabella. Al pavelló hi havia els alumnes, els mestres, alguna mare… Sort que s’havia salvat un dels amplificadors amb micro. Sandra i Empar, presidenta i directora, ens han adreçat unes paraules d’agraïment, d’un goig sentit, d’un dol col·lectiu, d’un coratge de ferro de tenir de nou l’escola viva. Com que ara nosaltres també acollim alumnes que no tenen encara la seua escola llesta -expliquem que molts dels nostres alumnes havien sigut acollits durant uns dies-, ara ens toca a nosaltres obrir-los els braços.

Tot sembla nou, i algunes coses provisionals, els gots, els plats, Esperança, Lorena, Raül, l’equip de cuina en punt d’onze, arriba l’equip d’Imma, Carol, Esther, tothom somriu, tothom vol somriure, retrobar-se, avui fa justament vint-i-un dies de la desfeta, vint dies que no hem parat, ni dissabtes ni diumenges, de vegades teníem la sensació d’haver perdut quin dia era, n’hi ha que tenim una lesió lleu, n’hi ha contractures, dits esclafats, tíbia, peroné… coses menors, n’hi ha famílies sense casa, una quantitat enorme sense cotxe ni possibilitat de transport, famílies que han perdut la memòria física de la casa, els mobles, els àlbums de fotos, només records que ara no es poden tocar…, molts xiquets s’alegren d’abraçar-me, de veure’m, malgrat que saben que ja m’he retirat, però no m’ho volia perdre. He portat les mandarines de bétera, i l’esperit d’aquells mestres que fa molt ens van ensenyar a fer de mestres, i sort que en vam aprendre, a seguir-los. Mentre escric, el menjador de l’escola bull, de crits, de riures, avui no ens torba el crit, avui és l’escola la protagonista, per damunt la gota freda i la mala gestió dels polítics, els sangoneres del malson que hem viscut. Que encara viurem per temps i temps. Avui tornem a fer present per bastir un futur possible…

«el pastareu, com si fos humil fang, el vostre futur, allò que més importa!» VA Estellés (1985)