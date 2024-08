espanya refà catalunya, erc, este rebuf catalunyés

Segons els estafadors ERC, eixamplar la base l’han aixamplada, i tant, en convertir-se en espanyols ipso-facte!, ara en són més, com ells, i aleshores ja no podeu dir-los que no han acomplert la promesa, d’eixamplar la cara tan dura que tenen: però fer d’espanyols no és ser-ne, inútils, així que pel serengue guanyareu sous i mantindreu les butxaques, en canvi d’haver perdut la dignitat. De la dignitat perduda també us en podeu fer un vestit nou, el de l’emperador illa, i abrigueu-vos que vindrà el fred.