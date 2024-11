Els pocavergonyes encara viuen amagats: mazon i rovira

Ací, en aquesta escola pública no ha aparegut ningú a ajudar-nos. Sembla que el conseller d’educació i el president de la generalitat esperen que l’escola es netege sola. O que només els mestres ens hi dediquem a mort, que paguem de la nostra butxaca el material, els detergents, els fregalls, esperen que les famílies s’arromanguen, perquè ells, i els seus, no pensen posar-se a fer res de res.

És el cas d’una majoria d’escoles públiques de l’horta sud. Cap representant de la conselleria ha vingut a ajudar-los.

En canvi, sí que han tingut temps per ordenar pujades de sou dels alts funcionaris, dels càrrecs polítics, dels amigots.

Una mestra m’explica el desastre de la seua escola. Només els voluntaris i els mestres, sense els mitjans, ni l’ajut de ningú més, han tirat endavant per obrir. Però a l’últim moment, uns inspectors han decidit que no, que l’escola infantil no és en condicions encara. Així que només podreu obrir l’escola primària. Però, els diguem, i el pati?, què passa al pati?, fa molt de temps, abans fins i tot de la Gota freda, us vam dir que els arbres del pati no eren en condicions. Vam avisar l’ajuntament, vam avisar-vos, la conselleria i les cases de socors, no vam deixar-nos ningú, perquè feia ben poc un dels arbres havia caigut d’una ventada, damunt un dels xiquets. Com? Sort que no el va matar. Només el va ferir, però la família va voler posar una denúncia. Fa mesos que ho vam avisar. Sort encara dels bombers forestals. Tenim una colla de bombers forestals d’espanya, de la manxa, els únics que ens han ajudat a posar a punt l’escola. Els vam dir això dels arbres; en mig dia van deixar enllestits els arbres que pintaven malament. Ens han assegurat que ja no correm perill, ni els alumnes ni els mestres. Mig dia, i aquest voluntaris han enllestit una feina que ni l’ajuntament ni ningú no havia volgut atendre durant mesos.

La mestra diu que són vint dies treballant sense parar, unes mestres més que no uns altres, com passa arreu, però que durant tot el temps cap home ni dona de la conselleria no ha vingut a dir-los res, a encoratjar-los, a ajudar, a fer de col·laborador voluntari… Cap ni un, ajuda zero. Tret dels voluntaris. Com estem els mestres? Les mestres? N’hi ha qui tirem foc pels ulls, pels forats del nas, per la boca, estem encesos, desemparats, abandonats, perquè la conselleria, ella tota sola, ha decidit que enllestir l’escola era cosa dels mestres, supose que han pensat això, el conseller i els altres de la banda, que famílies i mestres érem els únics responsables d’aquest sidral d’escola pública, d’escoles públiques de l’horta sud.

Si creieu que els mestres només pensem que són incapaços, tan inútils, el conseller i el president, esteu ben equivocats. Però no podem dir la realitat del que pensem, sobre aquests dos criminals. Ara, si ho expliques, si expliques res del que t’he contat, no poses noms, ni dels mestres, ni de les famílies, ni de l’escola, perquè podríem prendre mal, i la revenja la pagarien els qui menys culpa tenen. Fins i tot els xiquets podrien pagar els plats trencats de tanta incapacitat i mediocritat política.

L’únic que pensem els mestres és a obrir l’escola, atendre els alumnes, a fer la nostra feina, però ens han abandonat. Ningú no ha pensat a ajudar-nos, perquè puguem atendre els xiquets. Abandonats. És la conselleria que tenim, els valencians.