els incapaços d’erc, també en vacances

erc, el psc i els comuns, que ara fan tots una banda espanyola per la política, han triat un inútil per a governar catalunya —al país valencià, a les illes, en tenim de similars, d’inútils incapaços. Sembla que això de triar qui dirigirà el destí d’uns quants milions és fet a posta per trobar autèntics homes calamitat. Aquest illa d’ara, que va ser un ministre espanyol que va dirigir el destí espanyol durant la pandèmia, ja coneixem quin desastre va provocar, per la pandèmia i la mala política, que aleshores va deixar a mans de militars policia i més gripaus. Que els espanyols passen per aquest tràngol és habitual: en són experts. que erc els faça costat i suport, tampoc no estranyarà més del compte, fa anys que fan de bons espanyols, que és abonar com arriben a ser d’incapaços i inútils.