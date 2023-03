El símbol valencià contra el feixisme

Espanya va ordir un pla perquè l’assasinat de Guillem Agulló es convertís en una llosa de por, una llosa contra els valencians. Però, aquell crim va esperonar una part del valencianisme a plantar-nos davant la corrupció policial, judicial i política. a plantar-nos contra espanya, que només és un estat feixista. No passa d’ací, malgrat ximo puig o el batlle de valència, faller o matalafer.

Encara amb la ment colonitzada d’una majoria de valencians, una part important ha perdut la por. Això és perdre la por a aquell “embassament de merda de proporcions fantàstisques que és espanya”, segons la descripció feta per Josep Pla, escriptor, de vegades franquista o amic de franquistes, vividor i cronista d’un temps i d’un país. Un narrador únic del segle XX.

Anit, vam viure a València l’homenatge Agulló que havia organitzat Vilaweb a l’Octubre, perquè en uns dies farà trenta anys de l’assassinat. Trenta, quaranta, cinquanta, espanya encara encobreix els criminals, sis ón espanyols, si són jutges, polítics, policies o retors. Espanyols de prehistòria mental, pel que fa a la democràcia.

Anit amb Vicent Partal, Núria Cadenes (el discurs i l’emoció), Guillem pare, Pep Gimeno i Miquel Pérez, vam retrobar-nos que la llibertat és lluny, i que les mans tacades d’espanya no troben ni el sabó ni aigua suficient. espanya és un estat contra els drets humans. Sense sorpresa.

No cabia una agulla més en aquell salonet d’actes de l’Octubre, que era un clam per la llibertat, també contra les clavegueres eternes d’un estat criminal. Sense novetats. “Que us he de dir a vosaltres, que ho vau viure”, explicava l’escriptora, amb aquella emoció dels discursos viscuts amb una passió única. Com comunica aquella dona, i com sap arribar a emocionar-nos.

Mantenir-nos fidels a la lluita, a la democràcia, a fer net, pels drets i la llibertat dels valencians, ves si el camí és llarg i la sentor intensa. Espanya és un estat podrit que s’aguanta per la complicitat feixista d’europa. I d’una part gran dels valencians. No ens enganyem.

Però l’assassinat del jove Guillem Agulló el van saber convertir, molts joves amb coratge, en un símbol de resistència, contra el franquisme pudent del psoe del pp i dels satèl·lits que els fan el joc: la política a espanya és corrompre la dignitat. No passa d’ací, i de posar les famílies a menjar del pessebre. I els borbons a viure!

Ells tenen les armes, els diners, els jutges, els militars i els retors: nosaltres tenim la lluita per la llibertat i esl drets universals: ells són la caspa, la merda, la repressió i la por: però nosaltres ja no tenim por, ni ens amaguem, perquè la mort d’aquest jove, jove sempre, és el símbol valencià contra el feixisme. Una altra lluita eterna.

Nosaltres en som menys, de vegades, però ells fan aquella pudor a embassament. Menys és més, del costat bo.