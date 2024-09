El setge feixista a la llengua i als valencians

La professora i activista Maria Conca ha rebut un premi important i n’ha fet una lloa, en el lliurament. Ella diu que al nostre país només tenim obligació d’aprendre espanyol, obligació (segons la voluntat d’una constitució espanyola xenòfoba, racista, i llengüicida), en canvi, ningú no tenim l’obligació d’aprendre català ni altres llengües. Això passa perquè el document és una constitució forastera, sens dubte, només feta per a espanyols, però no para de fer-nos la guitza negativament cada dia, la vida impossible. D’aquesta alçada de circumstàncies, la constitució espanyola fa de mare dels ous… I escampa tot de tentacles perquè ningú no alce el cap en favor de la llibertat, ni dels drets i de res que no siga espanyol i ranci. Allò és un document de caspa, vigilat per militars i jutges.

A com ara, si la universitat de valència diu que s’adreçarà a tothom en català, exclusivament, id’ací tu ja faràs per aprendre llengua, un jutge saltarà a punt de disparar la seua llei, interpretarà que a la constitució espanyola n’hi ha un apartat, inventat o no, per això, i negarà que la universitat puga fer aquell desficaci. El jutge farà mans i mànigues d’una justícia forastera i farà canviar estatuts i normatives fetes democràticament, perquè el seu criteri, el d’un jutge espanyol, és per damunt del dret democràtic d’una universitat sencera.

Si la cosa hagués sigut al revés, que hom s’adrecés exclusivament en la llengua d’ells, l’espanyol, com passa sovint a les casernes, a les comissaries, a les farmàcies, a les misses, a les cases d’electrodomèstics, per posar només uns exemples, aleshores cap jutge no alça ni el piu ni l’aleta ni el bec… I ves si d’aquests color, usar només l’espanyol, els jutjats en van plens. Els malparits.

Un altre exemple del color neoranci espanyol a penes d’unes hores: si els ciutadans d’un poble reclamen de retirar el sumari feixista d’un colp militar, el cas del poeta Miguel Hernàndez, com ha sigut el cas a Oriola, poeta assassinat pels espanyols, uns polítics forasters s’hi oposaran amb rotunditat, i mantindran el dret franquista per damunt del dret democràtic. Aleshores, us penseu que cap jutge espanyol no s’hi oposarà, a la barbàrie de mantenir en guerra aquells documents sumaríssims contra poetes, mestres, llauradors, forners… Ca, una burla setanta o vuitanta o noranta anys després, ves que calcen els espanyols, en justícia, en cultura i en política…

Un altre exemple d’aquella constitució?, si avui l’ajuntament de Godella retira els versos d’Estellés del carrer, com un atac directe a la llengua i a la cultura, com ahir o fa uns anys va fer l’ajuntament de burjassot, del psoe, que es carregà la fundació vicent andrés estellés, ningú no es queixarà, ningú que no siga escola valenciana, o la plataforma estellés, o els esforçats de la lluita continua contra una espanya profundament neofeixista. Antidemocràtica… Ara tu ves i toca un monument franquista, el nom d’un carrer, un avinguda, i voràs créixer tot de jutges amb diners públics contra els drets democràtics…

D’entre els jutges prevaricadors espanyols —ves si n’hi ha exemples de colps baixos, contra els valencians—, les lliçons s’escampen també per europa: que allà no penseu que els gossos van lliures de llonganissa… Ahir un tribunal europeu sentencià que la justícia espanyola, que ja sabem que avantposa el dret franquista als drets universals, és per damunt del dret del poble a decidir en unes eleccions, malgrat que el poble trie uns eurodiputats lliurement…, perquè segons això d’ahir a europa, seran els jutges espanyols, per la gràcia ara també internacional, els que decidiran si molt els convé, un resultat electoral. Oh si la cafrada serà grossa, que si la cosa assenta precedent, un jutge farà passar pel sedàs milions de vots, per fer ample el putiferi contra l’honestedat i la justícia.

Ves si n’hi ha encara guerra bruta, ací i allà, i anys per endavant per continuar bregant-la.

Aquest pèndol que ara vivim fa temps bascula contra els drets humans: en favor dels estats burocràtics, corruptes, malatissos: l’europa dels estats en contra de la idea de l’europa dels pobles i de les nacions. Ves si caldrà bufar ben fort, i empènyer, per no mori-nos aixafats, cansats d’inútils i incapaços com ens governen. Nosaltres que sempre havíem confiat que europa no claudicaria davant l’espanya franquista i borbona.