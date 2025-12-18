El moment inaugural estrenarà Rosamunde, amb Sommet Sonor Duo

Rosamunde és una peça de Shubert, desapareguda i trobada fragmentàriament després. L’obra es va estrenar en el segle XIX. El rector Peset, el metge, el científic, també va nàixer en el segle XIX. Un homenot del coneixement i de la ciència que el franquisme va assassinar a Paterna, el 1941. L’objecte era matar la ciència, el coneixement, perquè imperés el cretinisme, contra la raó. Prou que ho van aconseguir matant també l’escola, els mestres que havien capgirat l’educació d’aquests país, esperonant el goig d’aprendre. Però aquest goig no va durar, si hi havia els morts de Paterna, les presons reblertes, i una postguerra llarga com la fam.
El festival de llibres a Bétera començarà dilluns. Som a quatre dies de la inauguració, doncs, del primer dia de la gran festa que és el programa d’enguany a l’Ateneu. Fa anys que treballem per escampar aquest deler pels llibres i la cultura, amb una intenció que no amaguem: millorem sens dubte el poble i el seu futur amb aquesta aposta. No defallim. I voldríem arribar més lluny, cada dia i cada any. Als mestres, als joves, als vells, als estudiants i als jubilats. A llauradors i a universitaris. A homes i a dones.
Un colp ens vam voler emmirallar en aquell poble d’Escòcia, que fa uns anys va obrir la via dels llibres per als seus veïns. Ara visiten el poble milers de lectors d’arreu del món. Enguany, nosaltres també hem convidat autors de lluny, de les Illes i de Perpinyà, per imitar aquell esperit de poble tan viu i internacional. Pels llibres. L’aposta de l’Ateneu també és pels autors de casa, sobretot. Autors, editors, il·lustradors, músics…
En un altre somni, o idea o pensament irreal, encara una il·lusió, hom imaginaria les escoles de Bétera i l’institut, amb centenars de mestres i professors, i milers d’estudiants, esperant aquest moment dels llibres: les novetats, els escriptors en viu i en directe, aquell perfum del paper dibuixat, de la tinta, de la bellesa de les portades… Aleshores hom imaginaria grapats de gent, una gernació en aquella plaça, destriant i llegint, estimant-se els llibres com passa a Europa, malgrat que no us penseu que a Europa no passen més coses, tan dissortades o més que ací, però això dels llibres enllà té una cura, un pòsit, una elevació.
Esperem que els mestres ho escampen, va, perquè faria molt de goig comprovar que ja comencem a fer goig de poble, de poble que llig i ompli les cases també amb els llibres. No només del coets viu l’home!
Carmina Morellà i David Fons, músics, acompanyaran Martí Domínguez el dia inaugural. Un homenatge sentit a Joan Baptista Peset i Aleixandre, metge, científic, rector.