El fanguer valencià de la generalitat

«A rei mort, rei mort, va», a valència fóra una llàstima, l’és, que les corbelles no seguen caps tan inútils com ens governen. Mig ens governen, però ens atraquen completament. En realitat, ens desgovernen. Cada dia. Ens roben. Ens aixafen. Ens ofeguen. Però n’hi ha valencians que els trien, i l’ofec general és per nosaltres i per tants idiotes amb dret a vot. El sainet valencià s’ha convertit en opera bufa, en burla i insult permanent. Això del pp i de vox, que l’un i l’altre, tots dos partits són una cosa. Voler dir que vox colla el pp perquè aquests ens degollen la llengua, l’escola, les infrastructures , el camp o la cultura — tant se val què desfan—, és una metàfora falsa. Pp i vox són una sola cosa, un ideari d’herència falangista que només si destrueixen i avant. I perquè no porten escopeta, perquè aleshores caldria eixir al carrer d’amagat, fugint d’una violència contra els valencians que fa feredat. Aquests sí que fan malversació de diners públics, però com el grup terrorista dels jutges són de la mateixa caixa de sabates, poden fer i desfer, robar o xuplar, amenaçar-nos la democràcia amb aquell estil franquista sense vegronya. No els passarà res. Ni amb proves reals els passarà res. Franquistes i borbons, si han mamat tant de dins que ja ni s’amaguen, no els cal. I aquest fang que vivim, aquesta gota freda perenne, no se’n va de cap manera, ni fregant, ni tancant els ulls, ni res. Res de res. Vivim el fanguer, valencians, com si no tenírem memòria. L’època més fosca del segle XX?, que no ho recordem?, i encara aquesta d’ara, us penseu que la merda no sura tan densa i espessa? Els mateixos rucs que van desordenar aquell empastre del 29 d’octubre de l’any passat, els mateixos gossos amb els mateixos collars, a vore si distingiu els lladrucs d’aquests i dels altres. El ridícul també és nostre, si tenim aquests panerots a la generalitat. Així que a remar, com cada dia de la vida, sense falta.