Dissabte 29 d’agost de 2025, concentració a la plaça de la mare de déu, a valència. El país que resisteix, encara, un país valencià viu i intens cansat de tants colps i tants càstigs que encara resisteix i crida i es defensa de totes les agressions espanyoles de cada dia. Que el pocavergonya de Mazon encara siga president dels valencians no és una decisió personal seua, ni dels valencians amics dels pp, no, és una decisió d’espanya contra els valencians mateix, el pp espanyol que no té substitut o un recanvi pitjor, o més submís als interessos espanyols de sempre. Però malgrat tot, els valencians resistim, i la mostra de la gent a la plaça, malgrat l’amenaça de la temperatura, o de la platja o dels viatges turístics, o de les vacances d’estiu, n’és la prova que som vius i encara no ens han matat ni l’ànim ni el coratge.
“el dol no fa vacances”, “la resistència dels familiars de les víctimes, no fa vacances”, “”la lluita del país valencià, no fa vacances”, van ser les tres primeres frases que va llançar l’organització aquest 29 per agrair-nos que hi érem, fent suport a les famílies de les víctimes de la gota freda, fa just deu mesos. N’érem uns pocs milers, aquesta vegada, perquè molts dels milers d’unes altres concentracions sí que feien vacances, tot pensant que ja ens trauran els altres, els pocs, en canvi que molts milers facen l’ànec i el joc de l’extrema dreta, d’amagar-se sota l’excusa de sempre, de deixar que uns altres ens trauran la pols i l’ensopiment. Aquesta lluita de les famílies i unes quantes organitzacions que els fan suport, és ara mateix el punt més viu i intens que tenim els valencians per reivindicar-nos, els 29 de cada mes del calendari. El sentit de ser i de mantenir-nos ferms, només que demana això, un colp al mes, ser allà a la plaça, a la ciutat, manifestant-nos per dir prou d’agressions, de violència, de burla, d’abusos, d’ignorar-nos completament.
Ens ignoren els uns i els altres, el pp i psoe, i la cortina de fum vox (que no deixa de ser una barreja esperit de pp més militars, guàrdia civil, església, jutges i borbonia) perquè si els uns són còmplices del crim més gros que hem patit en anys, els altres són també actors de l’espoli que patim fa dècades els valencians, perquè ni els uns ni els altres no volen deixar de robar-nos la hisenda pública -que vol dir menys escoles, hospitals, menys atenció, més oportunitats per als joves- en canvi de destinar-la al putiferi espanyol de cada dia. I si no parem de pagar els draps bruts, la mala gestió, la política criminal, l’abús institucional espanyol, l’amenaça constant que patim perquè ells puguen viure de borbons o de funcionaris panxacontents, nosaltres ens hem de manifestar cada 29, sense excuses. No debades, 228 morts no podem deixar-los en l’oblit, com hem fet tants colps amb tantes coses, entre més uns altres morts.
Torneu i activeu el coratge, no perdeu més temps. El dol ni fa vacances ni posa excuses.