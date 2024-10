El cel s’ha fet roig

Quan havia acabat de segar, he alçat el cap, per treure’m les ulleres de protecció, aleshores he vist el cel completament roig, allà a ponent, i uns pocs núvols que també eren roig intens. Supose que cap a benaguasil o vilamarxant, o més lluny. Feia sis quarts que m’havia posat a segar amb la Huqsvarna que desbrossa amb una ràbia profunda, contra tots els mals que ens envia ponent, allà al Pla, a tocar del camí de sagunt, dues fanecades de taronger que enguany no mostren gaire collita, la taronja és grossa, però n’hi ha poca, com si el camp hagués patit quan no havia de patir, les ponentades de l’any passat, l’aranya, la descompensació del reg, la manca d’adob, ja no sabem què dir ni quina cosa explicar per excusar un any dolent, no n’hi ha gaire taronja, almenys en aquest camp de dues fanecades, malgrat que el mapa apunta que en són 1,9, que no són exactament dues fanecades per molt poc, malgrat que n’hi ha massa peus, massa arbres plantats, i poc espai entre les faldes i la capçada perquè córrega l’aire i les taronges es puguen fer grosses. No sabem què excusar, perquè no fa gaires anys, la collita en aquest camp era bona, fins i tot boníssima. Ja passava un quart de sis quan m’he vestit amb la granota, les botes, les ulleres i la màscara, he omplert el dipòsit de gasolina amb el dos per cent d’oli i he engegat la desbrossadora. He començat per darrere, perquè havia deixat allà la furgona, a la banda sud del camp, és veritat que havia eixit tard, però just quan eixia m’he trobat un veí d’anys, que ara torna per bétera, a recuperar la vida en aquest barri que aleshores també era el seu barri, de fet ell donava nom a tota la colla d’aquest carrers, el fill de carmen la rula, i hem xarrat una estona que després m’ha faltat per acabar bé la feina, però pagava la pena la conversa, l’encontre, i encara m’ha explicat, davant de l’antic corral dels sanxo, que allà ell i els meus germans i uns altres xiquets del carrer s’havien amagat per xamar d’un caliquenyo que feia son pare, batiste, que tenia a la cambra unes fulles de tabac, que aleshores era com contraban, i la primera experiència de fumar aquelles fulles sempre acabava en vòmits i uns marejos que no hi havia manera de treure’ns, era impossible aleshores tornar a casa així, i calia beure aigua, molta aigua i tornar a repetir els vòmits, i després apareixia aquella grogor a la cara que no podia simular que havíem tornat de l’infern, no, així no pots tornar a casa, sí, he arribat massa tard al camp i aleshores he volgut acabar com fos, per això en alçar el cap el cel era goig intens, avui, malgrat que gairebé que era de nit, a casa ho explique sempre, que al camp es fa de nit més tard, que encara podem veure’ns per acabar la feina, quan he acabat de segar la primera de les files s’ha acabat el fil i he hagut de tornar a la furgona per tallar-ne un tros, un fill de tres mil·límetres de color grana, i després he continuat segant, malgrat que en arrimar les gomes a les soques, la brossa anava per sota dels arbres, i m’havia de vinclar per arribar bé a segar aquelles herbes, la junça, la verdolaga, tu faltaves, el cànem, i encara unes mates de tomateres que s’hi havien escampat arreu, aquestes han de venir amb l’aigua del reg, no s’explica, tan esteses al llarg de la goma; a més, segar avui no era fàcil, ací en aquest tros, on a dos per tres es passegen els porcs senglars i fan uns clots que hi cabria un i dos cabassos de terra, sembla un camp de batalla enlloc d’un camp de tarongers lanes, tira-li cabell o posa draps que pengen amb una colònia barata, tot són remeis populars que no acaben d’espantar els senglars, i de vegades les gomes, o els empalmes del reg, o un tronc que sembla on s’hi han refregat la gana, són senyals que allò és terra salvatge de porcs senglars, quatre tires segades ara, ja va fent-se més fosc, amb les ulleres de protecció no acabe de vore bé davall els arbres, la brossa, les taronges que pengen, encara si n’hi ha poques no les segues, els fraus són estrets, amb els arbres grans a penes si post passar sense evitar d’enganxar-te, sobretot ara que és fosc, però encara n’hi ha llum i un cel roig com aquell dels pintors impressionistes. He pogut acabar malgrat que la feina no siga perfecta, amb tan poca llum, i aquell quart que segons com, he perdut o he guanyat xarrant, com és que no han construït res en aquest corral, encara?, es demanava el rulo, joseluís, ves quina finca no eixirà, sí, però és l’últim, o un dels últims vestigis de la nostra infantesa, en aquest corrals jugàvem fa seixanta anys, era el carrer le de corrals, el nostre barri, i aleshores no s’havien inventat les desbrossadores, i la feina s’havia de fer a lligona, a mà, i el diumenge de vesprada no es treballava, potser que era l’única vesprada de la setmana, que no calia. I aleshores tampoc no badàvem gaire per un cel roig aprop de la nit.