El calendari de l’escola 2023 (1)

10 de gener de 2023

Avui ens ha arribat de la impremta Vimar el calendari nou a l’escola. És un projecte que dirigeix Jordi Orts en el qual hi participa un grapat de gent, entre més mestres, alumnes i pares. Com cada any, la primera impressió és extraordinària, d’una qualitat estètica poc usual en els calendaris. Per nosaltres, a més, és un gran document de reflexió i de debat, enguany amb més motiu: la temàtica triada que repassa cada mes és “per a què venim a l’escola”, i només la pàgina de la introducció apunta a editorial i a declaració de principis. Més endavant aniré descrivint què us hi podeu trobar, i com en podem traure més partit. Per exemple, en repartir-lo aquesta vesprada he aprofitat l’avinenetsa perquè els alumnes llegiren l’editorial, llarg i contundent, que és també una carta a les famílies perquè es repensen el paper de l’educació, de l’escola i dels mateixos pares. Una declaració valenta que posa damunt la taula, sense subterfugis ni excuses, perquè és tan important que l’escola siga combat contra les desigualtats, els desiquilibris, els falsos gestors educatius i en favor de la indentitat, la llengua i el país. Els he dit… -xiquets!, ací tenim un document de primera magnitud, així que llegirem què diu aquesta carta i escriurem almenys una o dues idees de cadascun dels paràgrafs. Una idea que us valga de comprensió de text i de preguntar-nos què fem ací, a l’escola gavina.

També es diu a la carta, el calendari d’escolagavina va dedicat al mestre Ferran Zurriaga.