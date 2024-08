Dotze llauradors anarquistes

Els homes tenien en comús unes quantes coses que alçaren la sospita feixista: eren llauradors. Tots dotze de Benaguasil, i afiliats al sindicat de la confederació del treball, la cnt. Van ser afusellats i colgats en una fossa comuna al cementeri del poble. Sense judici, sense causa, sense crim, només per defensar la terra i unes condicions laborals una miqueta més dignes. Avui han llegit els seus noms, els llinatges, l’edat que tenien quan els van matar, el 29 d’abril de 1939. Més de vuitanta anys després, el pp els nega la memòria i la història, els nega la justícia i la reparació. Fins i tot, s’oposa a una pedra de record, perquè eren defensors de la democràcia i de la llibertat. El pp de benaguasil, de valència, de la generalitat… Tots dotze llauradors, anarquistes, assassinats. No sé si avui n’hi havia gaires llauradors al cementeri, vull dir llauradors vius, defensors de la democràcia i de la llibertat. A fora, sí, n’hi havia uns quants homes amb carro i haques, i un festival de rialles i ànims a les haques que participaven del concurs d’arrossegament. A vore si rebenten l’haca, els homenots, a quaranta graus tirant d’un carro que arrossega cinc-cents quilos de terra morta… Aquests són els veritables burros, deia un altre home.

Dins, entre el públic del cementeri, hi havia algunes nétes d’aquells llauradors. Només que han volgut dir el nom del seu iaio, i els llinatges. L’agrupació per a la memòria històrica té els permisos, la pedra, l’ànim per destapar la fossa, però també té la negativa de l’alcalde del pp, que es nega al reconeixement, a la llibertat, a la història d’uns quants valencians que es van jugar la vida, de llauradors, per defensar la terra i els drets humans.

Dins el mateix acte del cementeri, han fet un reconeixement a German Arrué Calvo, combatent de la companyia “La Nou”, que va alliberar París un 24 d’agost de 1944, feu ahir vuitanta anys. Les seues cendres són també en aquest cementeri, i la dona que conduïa l’acte, ha llegit una breu entrevista que li va fer Evelyn Mesquida. Del principi al final, només es parlava català, es defensaven els drets humans, hi havia reconeixement a llauradors, a la memòria, a la democràcia, s’escoltava la moixeranga, el silenci… En aquell cementeri de benaguasil hom creia viure en un país normal, lliure, elevat.