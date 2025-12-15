Dilluns 22, primer dia de fira: inaugurem!

Dilluns viurem a l’Ateneu de Bétera el moment inaugural de la fira de llibres. Hem convidat l’escriptor Martí Domínguez per obrir enguany la fira. Presentarà un llibre que podria convertir-se en un referent, si és l’homenatge ficcionat del rector de la Universitat de València, el doctor Joan Baptista Peset Aleixandre, que els franquistes van afusellar a Paterna, com van fer amb tants milers de demòcrates només per això, per les idees, sobretot perquè no eren feixistes. Metges, mestres, llauradors, batlles…, aquells assassins no miraven pèl. Mataven. A sang freda.
El rector Peset era un referent, aleshores, a la Universitat, entre els metges, i en la política. A més de científic, va publicar quantitat d’articles i llibres sobre medicina. Va participar del Primer congrés de metges en llengua catalana, i va ser el diputat més votat dins el Front Popular. Un intel·lectual i activista que hagués seduït Europa, si els franquistes no l’hagueren assassinat.
Martí Domínguez ficciona les últimes hores de vida d’un personatge valencià poc conegut, malgrat que era un gegant del coneixement compromés amb els seus i el seu país.
En el moment inaugural tindrem també una altra sorpresa: l’actuació de Sommet Sonor Duo, que interpretarà un fragment de Rosamunde de Shubert, homenatge als presos republicans afusellats a Paterna.
Dilluns 22 de desembre 20.00h ATENEU DE BÉTERA, ESPAI CÍVIC I CULTURAL, Plaça del Mercat 5